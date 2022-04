Las 5 mejores maneras de controlar tu azúcar en sangre

Cuando consumes un exceso de calorías y grasas, tu cuerpo genera un aumento no deseado de glucosa en sangre. Cuando consumes un exceso de calorías y grasas, tu cuerpo genera un aumento no deseado de glucosa en sangre.

Y añade:

"Si no mantienes bajo control la glucosa en sangre, puede provocar problemas graves, como niveles elevados de glucosa en sangre (hiperglucemia) que, si persisten, pueden causar complicaciones a largo plazo, como daños a los nervios, los riñones y el corazón".

Además, mientras más tejido graso tengas, más resistentes serán tus células a la insulina, dice Clínica Mayo.

Aumente la fibra

Sabemos que los alimentos ricos en fibra ayudan a reducir el riesgo de tener enfermedad del corazón y algunos tipos de cáncer. Pero, también...

"Si usted tiene diabetes o prediabetes, la fibra es su amiga porque ayuda a controlar el azúcar en la sangre y a manejar el peso", dicen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)

Y es que:

Debido a que el cuerpo no puede absorber y descomponer la fibra, no provoca un aumento súbito en el nivel de azúcar en la sangre, como lo hacen otros carbohidratos.

Puede obtener fibra en las frutas, las verduras, los granos integrales y las legumbres.

Duerma lo suficiente

El insomnio, no dormir lo suficiente y acostarse más tarde se ha relacionado en investigaciones científicas anteriores a un mayor nivel de azúcar en sangre y más riesgo de tener diabetes tipo 2.

Tal como informamos en Urgente24, un estudio de la Universidad de Bristol y financiado por Diabetes UK, evaluó si los problemas de sueño y la enfermedad metabólica tenían una relación causal.

Según la publicación en la revista Diabetes Care, quienes tenían dificultades para conciliar el sueño o permanecer dormidos tenían niveles de azúcar en la sangre más altos que las personas que dijeron que nunca, rara vez o solo a veces las tenían.

Haga ejercicio

Hacer ejercicio es bueno para todos, pero existen beneficios adicionales para las personas con diabetes.

Un artículo en el sitio Harvard Health afirma:

El ejercicio reduce los niveles de glucosa en la sangre y aumenta la sensibilidad de su cuerpo a la insulina, contrarrestando la resistencia a la insulina. El ejercicio reduce los niveles de glucosa en la sangre y aumenta la sensibilidad de su cuerpo a la insulina, contrarrestando la resistencia a la insulina.

Incluso citan un estudio que mostró que, hacer ejercicio redujo los valores de HbA1c en 0,7 puntos porcentuales en personas de diferentes grupos étnicos con diabetes que tomaban diferentes medicamentos y seguían una variedad de dietas.

Conserve la calma

El estrés puede influir en sus niveles de azúcar en sangre. Según el sitio AARP, George King, M.D., director de investigación en el Joslin Diabetes Center de Harvard Medical School, así lo explica:

"Cuando estás estresado, tus niveles de la hormona del estrés cortisol, aumentan, lo mismo que los componentes químicos inflamatorios llamados citocinas", afirma el Dr. King.

"Estos dos provocan resistencia a la insulina", lo que conduce a la diabetes.

Los programas para reducir el estrés pueden ser de gran ayuda para mejorar el control del azúcar en la sangre.

