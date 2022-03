He aquí una manera simple de reducir la inflamación

Cúrcuma

La cúrcuma es una especia que se ha utilizado como hierba medicinal durante miles de años, sobre todo por la curcumina. Eat This, Not That cita una revisión de estudios de 2015 en la revista Molecules, que sugiere que "la curcumina puede reducir el estrés oxidativo que desencadena la inflamación de bajo grado que causa enfermedades metabólicas, neurológicas, cardiovasculares e inflamatorias del intestino".

Té verde

La nutricionista y dietista Marta Romero indicó a Infosalus que el té verde es antiinflamatorio por sus catequinas. "Las catequinas son antioxidantes naturales que ayudan a prevenir el daño celular y proporcionan muchos beneficios a nivel antiinflamatorio.", explicó.

Jugo de limón

Harvard recomienda agregar regularmente alimentos antiinflamatorios a la dieta para ayudar a detener este proceso perjudicial, entre ello destaca los limones. Y es que, los jugos de frutas cítricas son fuentes de vitamina C y ácido fólico, que respaldan muchos tipos de células inmunitarias.

Receta: ¿Qué tomar para la inflamación?

Esta receta es del sitio especializado Eat This, Not That, donde aseguran:

Una forma de empacar los nutrientes antiinflamatorios en un conveniente y delicioso estimulante de la salud es convertirlos en jugo. Una forma de empacar los nutrientes antiinflamatorios en un conveniente y delicioso estimulante de la salud es convertirlos en jugo.

Ingredientes:

3 tazas de piña fresca, pelada

2 pulgadas de raíz de jengibre fresca, pelada

3 piezas de cúrcuma o su equivalente en cúrcuma en polvo

1 lima o limón, pelado

1 taza de té verde preparado, enfriado

guarnición de perejil

Preparación

Picar la fruta y las raíces en trozos pequeños.

Agregue todos los ingredientes a una licuadora de alta potencia y mezcle hasta que quede suave.

Colar en un vaso de hielo picado y decorar con una ramita de perejil.

¡Recuerde! En lo posible agregue una pizca de pimienta al jugo para activar las propiedades de la cúrcuma.

Leer más en Urgente24

Este alimento pasado por alto mejora los niveles de colesterol y la circulación

Estas 8 cosas provocan alopecia y debes saberlo ahora

Beber esto en el desayuno mejora tu memoria, dice experto

Los 7 mitos sobre diabetes que pueden sorprenderte

Efectos increíbles de comer huevo que nunca supiste