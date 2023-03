Estas semillas reducen el colesterol, pero debe comerlas así

Semillas de lino para bajar el colesterol

Ahora bien, entre los beneficios de las semillas de lino se encuentra que, por su elevado contenido de fibra, es un alimento que ayuda a reducir el colesterol total en sangre y colesterol LDL (lipoproteína de baja densidad) o colesterol malo.

Desde Mayo Clinic lo dicen:

La linaza también puede ayudar a reducir el colesterol total en sangre y los niveles de lipoproteína de baja densidad (LDL, o colesterol "malo"), lo cual puede ayudar a disminuir el riesgo de enfermedad cardíaca.

También, hay estudios que confirman el efecto de las semillas de lino en los niveles de colesterol.

En uno de los estudios, probaron tres dietas diferentes en 17 sujetos durante una semana. Una dieta era de control baja en fibra, en la otra se incluía una bebida de fibra de linaza y en la tercera dieta se incluía pan de fibra de linaza.

Una vez que los investigadores analizaron los resultados concluyeron que, "tanto la bebida de lino como el pan de lino dieron como resultado una disminución del colesterol total y LDL en plasma y un aumento de la excreción de grasa".

¿Cómo se toma la semilla de lino?

Hay varias maneras de comer las semillas de lino, pero el debate está en si se deben consumir enteras o molidas. La mayoría de los expertos recomiendan consumir linaza molida. ¿Por qué?

"De acuerdo con la Escuela de Ciencias y Políticas de Nutrición de la Universidad de Tufts, su cuerpo puede digerir la linaza molida más fácilmente que la entera. Esto se debe a que la cubierta exterior de la linaza entera está hecha de fibra soluble, que no se puede disolver en agua. Esto hace que la linaza molida sea más biodisponible y significa que la linaza entera no puede proporcionarle tantos nutrientes", reseña el sitio especializado Eat This, Not That.

Asimismo, al igual que otras fuentes de fibra, si incluye linaza en su dieta debe beber abundante agua, y no debe consumir semillas de lino al mismo tiempo que los medicamentos orales.

En cuanto a la cantidad diaria recomendada de semillas de lino, algunos expertos sugieren consumir el equivalente a una cucharada al día.

Puede agregar semillas de lino molidas a su yogur, batidos, ensaladas, sopas, cereal, aderezos, productos horneados y más.

Beneficios de las semillas de lino

Aún cuando sus niveles de colesterol sean los adecuados, las semillas de lino tienen otros posibles beneficios para su salud:

Tienen propiedades anticancerígenas

Es buena para la digestión

Ayuda a combatir el envejecimiento prematuro

Ayudan a reducir la presión arterial

Contribuyen a la pérdida de peso

Contribuyen a la salud del sistema nervioso

Ayudan a controlar el azúcar en sangre

