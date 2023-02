Esta cantidad de café podría ser devastadora para el riñón

Pero, ¿Qué descubrieron los científicos? El efecto del café en los riñones podría estar asociado con la velocidad a la que una persona metaboliza la cafeína. Esto es lo que explica el sitio especializado Eat This, Not That:

Al observar los resultados, primero notaron que la variante rs762551 del gen CYP1A2 estaba presente en aproximadamente la mitad de los participantes, lo que significa que su cuerpo no metaboliza la cafeína tan rápido como lo haría de otra manera.

También encontraron que aquellos que metabolizaban la cafeína más lentamente tenían 2.7 veces más probabilidades de terminar lidiando con disfunción renal si bebían tres tazas de café o más cada día.

si bebían tres tazas de café o más cada día. Tenían 2,5 veces más probabilidades de encontrarse con hiperfiltración, 2,7 veces más probabilidades de desarrollar albuminuria y 2,8 veces más probabilidades de sufrir hipertensión.

Melanie Betz MS, RD, CSR, CSG en Kidney Foundation, le dijo a ETNT:

Este es sin duda un estudio interesante y destaca lo importante que es que la nutrición sea individualizada para cada persona.

Consecuencias de tomar mucho café

El café puede tener otras desventajas, especialmente cuando se consume en exceso y cuando se trata de personas que son más sensibles a la cafeína. Pero, en cualquier caso, es importante saber que incluso cantidades reducidas de café, pueden hacer que una persona desarrolle "dependencia" con respecto a la cafeína, según expertos.

Entre los efectos secundarios de tomar demasiada cafeína se encuentra el insomnio, de hecho, se cree que la cafeína puede retrasar el sueño unos 40 minutos, por eso se recomienda no tomar café tan tarde.

El café también podría afectar los niveles de colesterol en sangre. Lo dice la Clínica Mayo: "El consumo elevado de café hervido sin filtrar se ha asociado con un leve aumento de los niveles de colesterol".

Tomar demasiado café también está relacionado con la acidez estomacal, debido a que la cafeína aumenta la liberación de ácido en el estómago.

Además, tomando en cuenta que la cafeína estimula el sistema nervioso central, el café puede aumentar o empeorar la ansiedad en la persona.

¿Quiénes no deben tomar café?

MedlinePlus, el servicio de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, sugiere consultar al médico si debe limitar o evitar la cafeína si:

Está embarazada

Está amamantando

Tiene problemas de sueño , incluyendo insomnio

, incluyendo insomnio Tiene migrañas u otros dolores de cabeza crónicos

u otros dolores de cabeza crónicos Tiene ansiedad

Tiene reflujo gastroesofágico o úlcera

gastroesofágico o úlcera Tiene arritmia cardíaca

Tiene presión arterial alta

Toma ciertos medicamentos o suplementos, incluyendo estimulantes, ciertos antibióticos, medicamentos para el asma y medicamentos para el corazón.

