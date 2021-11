Cómo quemar grasa en 6 semanas, según famoso nutricionista

La idea es que se pueda perder grasa rápidamente, sin la pérdida de musculo y la fatiga que se produciría si lo hubiera extendido por más tiempo. La idea es que se pueda perder grasa rápidamente, sin la pérdida de musculo y la fatiga que se produciría si lo hubiera extendido por más tiempo.

Lo malo de los mini cortes es que son difíciles de cumplir, reconoce Ethier.

Incluso, "si logra mantenerse debido a los cambios que experimenta su cuerpo debido durante el mini corte, hace que sea muy difícil recuperar la grasa que perdió tan pronto como haya terminado", añadió.

Por suerte, Ethier afirmó que encontró la manera de que el mini corte sea más fácil de seguir y evitar que regrese la grasa perdida.

Dieta para adelgazar más rápido

Comencemos por los ajustes dietéticos para quemar grasa rápidamente. Lo primero que hizo el nutricionista, durante el mini corte, fue reducir la ingesta de calorías en un 25% (alrededor de 1.900 calorías).

Para hacer esto sostenible, fue estratégico en cuáles alimentos quería comer menos. Ethier explica:

Para reducir las calorías de mi dieta mientras me aseguraba de tener suficientes carbohidratos para obtener energía y suficientes proteínas para mantener mi músculo, reduje mi ingesta de grasas cerca de esa cantidad mínima en lugar de reducir considerablemente mi ingesta de carbohidratos y proteínas.

Además de esto, el entrenador planificó estratégicamente la ingesta de carbohidratos para impulsar mejor el rendimiento y recuperación.

Otro punto importante es ¿Qué hacer con los antojos? Ethier cuenta:

En cuanto a lidiar con el hambre y los antojos, hice simples intercambios de alimentos que me mantuvieron lleno y me permitieron comer prácticamente las mismas comidas que antes del mini corte.

Y agrega: "Para ayudarme a resistir las tentaciones durante el día y controlar mis antojos por la noche, siempre me aseguraba de tener algún tipo de postre sabroso pero bajo en calorías".

Entre los postres bajos en calorías podemos encontrar flan de coco, sin azúcar ni leche; brochetas de frutas, manzanas asadas al microondas con arándanos, tarta de limón light, muffins de avena, entre otros.

Entrenamiento para quemar grasa en pocos días

Ahora bien, respecto a los ejercicios, Ethier indica que hizo cambios en su entrenamiento de pesas y explica la razón:

Antes del mini corte, levantaba pesas 5 veces a la semana usando el entrenamiento de 5 días dividido (...) sin embargo, un déficit de calorías agresivo significa que tengo mucho menos combustible para energizar mis entrenamientos y apoyar mi recuperación.

Entonces, empezó a realizar un entrenamiento de 4 días dividido.

En cuanto al cardio, antes del mini-corte, Ethier en promedio daba 10,000 pasos al día y hacía dos HIIT de 20 minutos por semana.

Decidí hacer dos cosas para perder grasa más rápido:

Dar más caminatas a lo largo del día y hacer uso frecuente de la caminadora debajo del escritorio en mi oficina.

Reemplazar mis dos sesiones de HIIT de 20 minutos con algo mucho más fácil de recuperar, ciclismo ligero durante 30 minutos, 3 o 4 veces a la semana.

Mi enfoque durante el mini-corte fue aumentar aún más mi actividad general para quemar más calorías todos los días en lugar de tener que depender únicamente de comer menos calorías para lograr mi objetivo de déficit.