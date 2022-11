Cómo bajar de peso sin eliminar alimentos, según famosa nutricionista

Dejar de pensar en exceso

Comer moderadamente bien

Entrenar de 3-4 veces por semana

Tener 7-8 horas de sueño

Manejar el estrés

Repetir

“Si no te ves a ti mismo haciendo algo durante al menos 12 meses (para crear un hábito sostenible), no tiene ningún sentido hacerlo, ya que cualquier peso que pierdas haciendo el comportamiento estricto significa que es probable que lo vuelvas a ganar en el momento en que dejes de hacerlo”, enfatiza.

View this post on Instagram A post shared by Leanne Ward - Nutrition Expert (@the_fitness_dietitian)

En términos concretos, la coach fitness cuenta que trata de asegurarse que sus comidas contengan un carbohidrato alto en fibra, una proteína magra, una grasa saludable, tres o más vegetales coloridos y una pequeña golosina para terminar.

De hecho, cuenta: “a menudo, cuando trabajo con mis clientes de coaching, aumento la cantidad de alimentos que comen (pero bajo el total de calorías) y su cuerpo pasa de mantener el peso a iniciar la pérdida de grasa (¡sin sentirse hambrientos!)".

Estos lineamientos también la ayudaron a recuperar su peso anterior al embarazo a los meses del parto. "Lo más importante que he aprendido es que tomar decisiones saludables y hacer ejercicio con regularidad es difícil con poco sueño, trabajo a tiempo completo, un bebé, administrar dos negocios, tratar de tener una vida social y construir una nueva casa. No he sido perfecta en absoluto, solo muy consistente cada semana", precisó.

Leanne habla más sobre la pérdida de exceso de peso de forma saludable en su podcast The Nutrition Couch.

View this post on Instagram A post shared by Leanne Ward - Nutrition Expert (@the_fitness_dietitian)

