Científicos descubren que hacer ejercicio a esta hora ayuda a controlar el azúcar en sangre

Específicamente, encontraron que ejercitarse por la tarde podría ser más efectivo para regular los niveles de azúcar.

“Los resultados muestran que el ejercicio vespertino tiene un mayor impacto positivo en la regulación del azúcar en sangre, gracias a cómo nuestro cuerpo responde a diferentes momentos del día”, detalla un comunicado de prensa de IBIMA.

Una de las claves estaría en lo que se conoce como cronobiología, que estudia los ritmos biológicos y cómo se sincronizan con los ciclos externos, como el día y la noche.

“Estos ritmos, controlados por el reloj biológico en el cerebro, afectan diversas funciones corporales, incluyendo el sueño, la secreción hormonal y el metabolismo”, reseña el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC)

Y continúa: “La interacción entre la cronobiología y el metabolismo de la glucosa o azúcar sugiere que el momento del día influye en cómo el cuerpo procesa y utiliza la glucosa, lo que tiene implicaciones importantes para la salud metabólica y la prevención de enfermedades como la diabetes tipo 2 y la obesidad”.

El estudio fue publicado en el Journal of the International Society of Sports Nutrition, y aunque los resultados son prometedores, los investigadores destacan que abren nuevas vías para combatir la diabetes, una de las enfermedades con mayor impacto en el mundo.

¿Cuáles son los beneficios del ejercicio para las personas con diabetes?

Ayuda a disminuir la glucosa en sangre

Mejora el funcionamiento de la insulina

Reduce la resistencia a la insulina

Ayuda a mantener un peso saludable

Contribuye a la salud del corazón

Es bueno para las articulaciones

Ayuda a bajar la presión arterial

Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas

Reduce el estrés y la ansiedad

Mejora la calidad del sueño

Ayuda a reducir el colesterol en sangre

---------------

Más noticias en Urgente24

Reduce la inflamación con estas 5 frutas recomendadas por expertos

Día Mundial del Queso: Las mejores y peores opciones para la salud del corazón

Aquí hay un hábito simple que ayuda a prevenir un ataque cardíaco

El truco de un experto en sueño para dormir más rápido: Muy fácil

El alimento con más proteína que un huevo y que nunca imaginaste