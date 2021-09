Bajar de peso: este tip es fundamental y poca gente lo sabe

Bikman sugirió entonces enfocar la dieta en proteínas y grasas saludables, mientras limita el consumo de azúcar, ya que puede ayudar a mantener estable la glucosa en sangre mientras lo ayuda a sentirse saciado y con energía durante todo el día.

Un artículo reciente publicado en el Journal of the American College of Cardiology sugiere que, desde la niñez, es importante comer sano y mantenerse activo para evitar disfunción metabólica y trastornos endocrinológicos, como la diabetes.

Mantener un peso saludable no se trata solo de verse bien. Siempre consulte a su médico si decide empezar con un plan para bajar de peso o modificar algún aspecto de su dieta.