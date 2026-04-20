San Lorenzo y Vélez juegan por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El Ciclón recibe en el Pedro Bidegain a un duro Fortín. Se enfrentan desde las 19.30 hs. y el cotejo contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.
San Lorenzo 0-0 Vélez: el Ciclón necesita ganar para soñar con los playoffs
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San Lorenzo recibe a Vélez en el Estadio Pedro Bidegain. El Ciclón busca un triunfo para seguir aspirando a la clasificación.
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San Lorenzo-Vélez auspician un duelo interesante. El Ciclón necesita ganar para seguir soñando con los playoffs, ya que por el momento los números no le dan y no estaría logrando la clasificación.
Enfrente está el Fortín, uno de los mejores equipos del 2026. Segundo en la Zona A, dos puntos atrás de Estudiantes (el líder), el equipo de Guillermo Barros Schelotto aun no está clasificado a los playoffs, a pesar de que todo indica que sacará boleto a octavos de final salvo que suceda una hecatombe.
San Lorenzo viene de un importante triunfo por Copa Sudamericana 2026 ante Deportivo Cuenca, que lo ubicó como primero del Grupo D. Importante no solo porque se acomodó en la zona (en la Sudamericana solo clasifica directamente octavos de final el líder del grupo), sino porque cortó con dos empates seguidos que había cosechado.
Vélez también recuperó terreno en su último duelo. Le ganó a Central Córdoba luego de dos derrotas consecutivas (y el triunfo en el medio por 32avos Copa Argentina ante Dep. Armenio).
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