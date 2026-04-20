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San Lorenzo 0-0 Vélez: el Ciclón necesita ganar para soñar con los playoffs

San Lorenzo recibe a Vélez

San Lorenzo recibe a Vélez

FOTO: (X/Redes@Velez)/ NA
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San Lorenzo recibe a Vélez en el Estadio Pedro Bidegain. El Ciclón busca un triunfo para seguir aspirando a la clasificación.

20 de abril de 2026 - 17:47
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San Lorenzo y Vélez juegan por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El Ciclón recibe en el Pedro Bidegain a un duro Fortín. Se enfrentan desde las 19.30 hs. y el cotejo contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

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San Lorenzo-Vélez auspician un duelo interesante. El Ciclón necesita ganar para seguir soñando con los playoffs, ya que por el momento los números no le dan y no estaría logrando la clasificación.

Enfrente está el Fortín, uno de los mejores equipos del 2026. Segundo en la Zona A, dos puntos atrás de Estudiantes (el líder), el equipo de Guillermo Barros Schelotto aun no está clasificado a los playoffs, a pesar de que todo indica que sacará boleto a octavos de final salvo que suceda una hecatombe.

San Lorenzo viene de un importante triunfo por Copa Sudamericana 2026 ante Deportivo Cuenca, que lo ubicó como primero del Grupo D. Importante no solo porque se acomodó en la zona (en la Sudamericana solo clasifica directamente octavos de final el líder del grupo), sino porque cortó con dos empates seguidos que había cosechado.

Vélez también recuperó terreno en su último duelo. Le ganó a Central Córdoba luego de dos derrotas consecutivas (y el triunfo en el medio por 32avos Copa Argentina ante Dep. Armenio).

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¡Se metía en el ángulo! VIDEO: Gulli pateó un gran tiro libre pero Montero llegó a desviarla con los dedos

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San Lorenzo toma la iniciativa y Vélez busca recuperar rápido: duelo atractivo en el Gasómetro

El Ciclón salió dispuesto a asumir el protagonismo con la pelota, pero el Fortín está igual de intenso para disputarle ese protagonismo.

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Comienza el partido

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Formación confirmada en el Ciclón y el Fortín

San Lorenzo: Gill; Herrera, Romaña, Montenegro; Tripicchio, Insaurralde, Gulli, De Ritis; Reali; Cuello, Auzmendi

Vélez: Montero; García, Mammana, Magallán, Gómez; Robertone, Andrada, Lanzini, Valdés; Pellegrini, Monzón

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Los 2 cambios que planea Barros Schelotto para enfrentar a San Lorenzo

El Mellizo tiene en mente hacer dos cambios para el partido de esta noche. Aliendro iría de suplente y su lugar lo ocuparía Robertone. Lanzini se metería en lugar de Godoy.

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Los 3 cambios que planea Álvarez para enfrentar a Vélez

En relación al último partido, los que pican en punta para salir son Abrego, Barrios y Matías Hernández. En su lugar ingresarían Gulli, Reali y Auzmendi.

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San Lorenzo en Copa Sudamericana 2026: cómo está el Ciclón en su grupo

El Ciclón se acomodó luego del triunfo ante Deportivo Cuenca y repuntó tras el sorpresivo empate ante Deportivo Recoleta. Las posiciones del Grupo G están así:

  1. San Lorenzo: 4 puntos
  2. Deportivo Cuenca: 3 puntos
  3. Deportivo Recoleta: 2 puntos
  4. Santos: 1 punto
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Fixture de la fecha 15: todos los partidos de un lunes a puro fútbol

  • Barracas Central - Belgrano
  • Banfield - Independiente Rivadavia
  • Central Córdoba - Platense
  • San Lorenzo - Vélez
  • Tigre - Huracán
  • Gimnasia de Mendoza - Lanús
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Cómo ver San Lorenzo-Vélez por el Torneo Apertura 2026

El partido se transmite por TNT Sports.

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Árbitro y VAR del partido

Leandro Rey Hilfer será el árbitro del encuentro. En el VAR lo acompañará Facundo Tello.

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Posibles formaciones de San Lorenzo y Vélez

San Lorenzo: Gill; Herrera, Romaña, Montenegro; Tripichio, Insaurralde, Gulli, De Ritis; Cuello, Auzmendi, Reali

Vélez: Montero; García, Mammana, Magallán, Gómez; Aliendro, Baeza, Lanzini; Valdés, Pellegrini, Monzón

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