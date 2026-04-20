San Lorenzo 0-0 Vélez: el Ciclón necesita ganar para soñar con los playoffs

San Lorenzo y Vélez juegan por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El Ciclón recibe en el Pedro Bidegain a un duro Fortín. Se enfrentan desde las 19.30 hs. y el cotejo contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

Embed San Lorenzo-Vélez auspician un duelo interesante. El Ciclón necesita ganar para seguir soñando con los playoffs, ya que por el momento los números no le dan y no estaría logrando la clasificación.

Enfrente está el Fortín, uno de los mejores equipos del 2026. Segundo en la Zona A, dos puntos atrás de Estudiantes (el líder), el equipo de Guillermo Barros Schelotto aun no está clasificado a los playoffs, a pesar de que todo indica que sacará boleto a octavos de final salvo que suceda una hecatombe.

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San Lorenzo viene de un importante triunfo por Copa Sudamericana 2026 ante Deportivo Cuenca, que lo ubicó como primero del Grupo D. Importante no solo porque se acomodó en la zona (en la Sudamericana solo clasifica directamente octavos de final el líder del grupo), sino porque cortó con dos empates seguidos que había cosechado.

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Vélez también recuperó terreno en su último duelo. Le ganó a Central Córdoba luego de dos derrotas consecutivas (y el triunfo en el medio por 32avos Copa Argentina ante Dep. Armenio). Live Blog Post ¡Se metía en el ángulo! VIDEO: Gulli pateó un gran tiro libre pero Montero llegó a desviarla con los dedos Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2046361301908173255&partner=&hide_thread=false ¡SALVÓ MONTERO!



Guantazo del arquero de Vélez tras el tiro libre de Gulli



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Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/aE636IhEp5 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 20, 2026 Live Blog Post San Lorenzo toma la iniciativa y Vélez busca recuperar rápido: duelo atractivo en el Gasómetro El Ciclón salió dispuesto a asumir el protagonismo con la pelota, pero el Fortín está igual de intenso para disputarle ese protagonismo. Live Blog Post Comienza el partido Live Blog Post Formación confirmada en el Ciclón y el Fortín San Lorenzo: Gill; Herrera, Romaña, Montenegro; Tripicchio, Insaurralde, Gulli, De Ritis; Reali; Cuello, Auzmendi Vélez: Montero; García, Mammana, Magallán, Gómez; Robertone, Andrada, Lanzini, Valdés; Pellegrini, Monzón VER + Live Blog Post Los 2 cambios que planea Barros Schelotto para enfrentar a San Lorenzo El Mellizo tiene en mente hacer dos cambios para el partido de esta noche. Aliendro iría de suplente y su lugar lo ocuparía Robertone. Lanzini se metería en lugar de Godoy. VER + Live Blog Post Los 3 cambios que planea Álvarez para enfrentar a Vélez En relación al último partido, los que pican en punta para salir son Abrego, Barrios y Matías Hernández. En su lugar ingresarían Gulli, Reali y Auzmendi. Live Blog Post San Lorenzo en Copa Sudamericana 2026: cómo está el Ciclón en su grupo El Ciclón se acomodó luego del triunfo ante Deportivo Cuenca y repuntó tras el sorpresivo empate ante Deportivo Recoleta. Las posiciones del Grupo G están así: San Lorenzo: 4 puntos Deportivo Cuenca: 3 puntos Deportivo Recoleta: 2 puntos Santos: 1 punto VER + Live Blog Post Fixture de la fecha 15: todos los partidos de un lunes a puro fútbol Barracas Central - Belgrano

Banfield - Independiente Rivadavia

Central Córdoba - Platense

San Lorenzo - Vélez

Tigre - Huracán

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