En el Nuevo Gasómetro San Lorenzo venció a Deportivo Cuenca por 2 a 0 en un partido correspondiente a la 2º fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. En el debut San Lorenzo empató de visitante 1-1 con Recoleta, y con esta victoria ahora es el lider de su grupo con 4 unidades, 1 más que Cuenca.
Copa Sudamericana: San Lorenzo 2-0 Deportivo Cuenca, el Ciclón gana y lidera su grupo
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San Lorenzo derrotó a Deportivo Cuenca 2-0 por la Copa Sudamericana de local y es el lider de su zona. La próxima fecha va con Santos de Neymar.
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Copa Sudamericana: San Lorenzo 2-0 Deportivo Cuenca
Fue un partido donde San Lorenzo salió a atacar con todo en el primer tiempo pero los minutos iban pasando y el Ciclón no podía concretar. A medida que corria el tiempo el nivel de juego del equipo argentino iba mermando debido al desgaste, al punto tal qeu Cuenca lo tuvo donde quería, casi con el partido parejo. Así se fue el primer tiempo con un San Lorenzo lleno de dudas, pero lo mejor vendría al en el segundo tiempo
La segunda parte fue igual pero San Lorenzo tuvo 10 minutos de intensidad que le sirvieron para liquidar el partido, allí llegaron los 2 goles del partido y casi llega el 3º pero despues sacó el pie del acelerador. Cuenca terminó atacando y casi encuentra el descuento sonbre el final pero el tiro dio en el travesaño y se por arriba.
Con este triunfo San Lorenzo es líder de su grupo con 4 unidades producto de 1 empate y 1 victoria. Lo sigue su rival de hoy Deportivo Cuenca con 3 puntos, Recoleta con 2 y cierra el Santos de Neymar con 1 unidad. La próxima fecha San Lorenzo se verá las caras con el Santos de Neymar en el Nuevo Gasómetro, teniendo una gran chance de ganar y casi asegurarse estar entre uno de los dos primeros, mientras que Deportivo Cuenca visitará a Recoleta en Paraguay.
El otro partido del grupo
En el otro partido del grupo se enfrentaron el martes Santos y Recoleta de Paraguay en San Pablo. Se esperaba una goleada del equipo de Neymar pero los hinchas recibieron un baldazo de agua fría. Si bien el astro del seleccionado brasilero hizo un gol, el equipo terminó empatando 1 a 1 de local y con el más débil del grupo.
Con la victoria de San Lorenzo sobre Cuenca y el empate en Brasil de Santos con Recoleta las cosas qeudaron así en la zona "D":
- San Lorenzo 4 pts.
- D. Cuenca 3 pts.
- Recoleta 2 pts.
- Santos 1 pt.
Todos tienen 2 partidos jugados y terminarán la primera ronda en el próximo partido, habiendose enfrentado ya contra todos y esperando por la segunda rueda donde invertirán las localías.
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