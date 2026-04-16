Copa Sudamericana: San Lorenzo 2-0 Deportivo Cuenca, el Ciclón gana y lidera su grupo

Fue un partido donde San Lorenzo salió a atacar con todo en el primer tiempo pero los minutos iban pasando y el Ciclón no podía concretar. A medida que corria el tiempo el nivel de juego del equipo argentino iba mermando debido al desgaste, al punto tal qeu Cuenca lo tuvo donde quería, casi con el partido parejo. Así se fue el primer tiempo con un San Lorenzo lleno de dudas, pero lo mejor vendría al en el segundo tiempo

La segunda parte fue igual pero San Lorenzo tuvo 10 minutos de intensidad que le sirvieron para liquidar el partido, allí llegaron los 2 goles del partido y casi llega el 3º pero despues sacó el pie del acelerador. Cuenca terminó atacando y casi encuentra el descuento sonbre el final pero el tiro dio en el travesaño y se por arriba.

Con este triunfo San Lorenzo es líder de su grupo con 4 unidades producto de 1 empate y 1 victoria. Lo sigue su rival de hoy Deportivo Cuenca con 3 puntos, Recoleta con 2 y cierra el Santos de Neymar con 1 unidad. La próxima fecha San Lorenzo se verá las caras con el Santos de Neymar en el Nuevo Gasómetro, teniendo una gran chance de ganar y casi asegurarse estar entre uno de los dos primeros, mientras que Deportivo Cuenca visitará a Recoleta en Paraguay.

El otro partido del grupo

En el otro partido del grupo se enfrentaron el martes Santos y Recoleta de Paraguay en San Pablo. Se esperaba una goleada del equipo de Neymar pero los hinchas recibieron un baldazo de agua fría. Si bien el astro del seleccionado brasilero hizo un gol, el equipo terminó empatando 1 a 1 de local y con el más débil del grupo.

Con la victoria de San Lorenzo sobre Cuenca y el empate en Brasil de Santos con Recoleta las cosas qeudaron así en la zona "D":

San Lorenzo 4 pts. D. Cuenca 3 pts. Recoleta 2 pts. Santos 1 pt.

Todos tienen 2 partidos jugados y terminarán la primera ronda en el próximo partido, habiendose enfrentado ya contra todos y esperando por la segunda rueda donde invertirán las localías.

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Live Blog Post Ganó San Lorenzo a Deportivo Cuenca y es líder

Live Blog Post San Lorenzo va con todo y el tercero esta al caer Cuenca se entregó por completo, San Lorenzo lo percató y ahora va con todo a buscar el 3º gol. Cuello lo tuvo dos veces y no pudo concretar el gol. Partido recontra liquidado.

Live Blog Post Llega el segundo gooooool de San Lorenzo Gran jugada de San Lorenzo para poner el segundo. Cuenca sintió el golpe del primer gol, como si se hubiera quedado sin ideas, y San Lorenzo aprovechó la dsitracción para meter el segundo gol y así le baja las persianas al partido.

Live Blog Post Gooooool de San Lorenzo, Romaña de cabeza pone el 1-0 San Lorenzo tuvo un par de córners a favor hasta que llegó uno donde Romaña cabeceó solo para impactar para atras y colgarsela al arquero con un sutil cabezazo realizado con mucho técnica y calidad. Pareció una jugada preparada, el lanzador lanzo el centro a lo qeu parecía ser al vacio pero apareció Romaña y puso el 1-0.

Live Blog Post San Lorenzo más presión que juego San Lorenzo juega mejor sin pelota que con ella. Cuando Cuenca tiene la pelota sabe que hacer, presionar bien arriba, asfixiar a su rival hasta que le quita el balón. Una vez que lo tiene no sabe que hacer, traslada la pelota sin peligro y no es crativo a la hora de armar alguna jugada de peligro.

Live Blog Post Comenzó el segundo tiempo y San Lorenzo buscará marcar la diferencia

Live Blog Post Final del primer tiempo San Lorenzo no puede con Cuenca San Loreno fue de mayor a menor. Arrancó con intensidad al punto tal que al minuto casi pone el uno a cero, pero no fue así. Solo sirvió para ilusionar a la gente de una actuacion qeu no fue y que se terminó yendo en amagues. Ahora Deportivo Cuenca llevó el partido al punto que quería, planchado y parejo, con un San Lorenzo que gastó muchas energías y no convirtió ni un solo gol.

Live Blog Post San Lorenzo es más pero ya no tanto El partido siguió el curso que se esperaba si San Lorenzo no anotaba rápido. Se planchó, y si bien "El Ciclón" es superior ya no marca tanto la diferencia como antes. A pesar de eso Cuenca no ha llegado claramente al arco de San Lorenzo.

Live Blog Post Mejor San Lorenzo en el primer cuarto de hora San Lorenzo arrancó con todo, al minuto tuvo el gol Cuello pero no tuvo formtuna. El conjunto argentino tiene la pelota y domina el juego, esta cerca del gol pero debe concretar ya que los minutos pasan y pasan y despues la intensidad merma y se complica el partido. Eso debe tener en cuenta "El Ciclón".

Live Blog Post Arrancó el partido

Live Blog Post San Lorenzo vs Deportivo Cuenca: Formaciones Las probables formaciones de ambos equipos son las siguientes: San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego, Manuel Insaurralde, Mathias de Ritis; Nahuel Barrios; Matías Hernández o Rodrigo Auzmendi, Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez. Deportivo Cuenca: Facundo Ferrero; Jeremy Chacón, Patricio Boolsen, Santiago Postel, Carlos Arboleda; Edison Vega, Lucas Mancinelli, Mateo Maccari, David González; Melvin Díaz y Nicolás Leguizamón. DT: Jorge Celico. VER +

Live Blog Post Cuenca debutó dando el golpe Deportivo Cuenca debutó de local ante el Santos de Neymar al cual le ganó por 1 a 0 dando la sorpresa, ya que se esperaba al menos un empate del equipo brasilero. VER +