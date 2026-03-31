urgente24
en vivo MINUTO A MINUTO

Repechaje Mundial 2026: Bosnia 0-1 Italia definen un clasificado por UEFA

Repechaje Mundial 2026: Bosnia-Italia definen un clasificado por UEFA.

Repechaje Mundial 2026: Bosnia-Italia definen un clasificado por UEFA.

Repechaje Mundial 2026: Bosnia-Italia definen un clasificado por UEFA.

Repechaje Mundial 2026: Bosnia-Italia definen un clasificado por UEFA.

Repechaje Mundial 2026: Bosnia-Italia definen un clasificado por UEFA.

Repechaje Mundial 2026: Bosnia-Italia definen un clasificado por UEFA.

Repechaje Mundial 2026: Bosnia-Italia definen un clasificado por UEFA.

Repechaje Mundial 2026: Bosnia-Italia definen un clasificado por UEFA.

UEFA define a sus 4 clasificados por repechaje al Mundial 2026, el partido destacado es el de Bosnia-Italia, otros 3 partidos también definen boletos.

31 de marzo de 2026 - 15:01
POD 6_980x80_celeste

EN VIVO

italia.jpg
Italia obtuvo la Euro del 2020 pero no va a un Mundial desde 2014, buscar&aacute; eso hoy ante Bosnia.

Italia obtuvo la Euro del 2020 pero no va a un Mundial desde 2014, buscará eso hoy ante Bosnia.

Bosnia-Italia por un lugar en el Mundial 2026

Lo primero que hay que decir es que Bosnia tiene un arma para intimidar a Italia de cara a este partido de repechaje, el cual entrega un boleto al Mundial a quien resulte ganador. Esa arma es su estadio, el Bilino Polje, un pequeño recinto que tiene capacidad para 15 mil espectadores, sí, solo 15 mil espectadores y recibirá un partido que define el clasificado al Mundial.

La razón de la elección de Bosnia es la cercanía de las tribunas al campo de juego, donde los hinchas locales se la harán pasar mal a los jugadores italianos, y más luego de ver el video donde se los ve festejando porque su rival fue Bosnia y no Gales. Eso sería también la idea de cambio de escenario por parte de las autoridades locales.

Sabemos que son jugadores profesionales pero la realidad dice que jugar en un estadio así y con tanto en juego no es bueno para ningún jugador visitante, y si Italia no arranca bien de entrada, los nervios de ser el favorito lo pueden perjudicar y la presión de la gente aún más.

Bosnia-Italia: Formaciones, hora y TV

Las probables formaciones de Bosnia e Italia son las siguientes:

Bosnia (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Sunjic, Bajraktarevic; Demirovic, Dzeko.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.

Esos son los posibles 22 jugadores que empiecen a definir el futuro de sus respectivas selecciones las cuales se enfrentarán a partir de las 15:45hs de nuestro país y se lo podrá ver por ESPN o Disney +.

Robert Lewandowski
Polonia de la mano de Robert Lewandowski quiere llegar al Mundial 2026.

Polonia de la mano de Robert Lewandowski quiere llegar al Mundial 2026.

Los otros 3 boletos de UEFA

Si bien los ojos estarán puestos en el Bosnia-Italia lo cierto es que se jugarán otros 3 partidos que definirán 3 clasificados por UEFA al Mundial 2026. Todos arrancan a las 15:45hs de Argentina.

Kosovo vive su sueño de llegar por primera vez a una Copa del Mundo y recibirá en el Stadiumi Fadil Vokrri a Turquía, que estuvo por última vez en un Mundial en el año 2002, cuando fue 3º. Este partido se podrá ver por Disney + Premium.

Suecia recibirá en el Strawberry Arena a la difícil Polonia de Robert Lewandowski. Ambos llegan con grandes chances y quien se quede afuera realmente lo sentirá como un fracaso. Este encuentro también se verá por Disney + Premium.

Por último, otro duro encuentro será el que disputen República Checa y Dinamarca. Los locales serán los checos en el Epet Arena y se podrá ver por Disney + Premium.

Los ganadores de los 4 partidos clasificarán a la Copa del Mundo e irán a parar a grupos ya definidos en el sorteo del pasado mes de diciembre del 2025.

Live Blog Post

Otros resultados: Suecia está dejando afuera a la Polonia de Lewandowski

Con gol de Elanga a los 19 del primer tiempo Suecia le gana a Polonia 1 a 0 y deja a Polonia y Robert Lewandowski sin Mundial 2026.

Hasta el momento Suecia, Italia, y Republica Checa se están metiendo en la Copa del Mundo ya que vencen 1 a 0 a Polonia, Bosnia y Dinamarca respectivamente.

Kosovo y Turquía empatan 0-0.

Live Blog Post

Bosnia tuvo el empate dos veces

Primero fue su capitán Edin Dzeko, quedó frente al arco pero su tiro se fue desviado. Después fue Demirovic pero Donnarumma le dijo que no y se la tapó. Italia respira.

Live Blog Post

Goooooooooool de Italia que va derecho al Mundial 2026

Gravísimo error del arquero bosnio que aprovechó Moise Kean para poner el 1 a 0 y a Italia en el Mundial 2026.

Live Blog Post

Todos los resultados

Sobre 12 minutos de juego el único marcador abierto es el del partido donde Repúplica Checa le gana 1-0 a Dinamarca y se está clasificando al Mundial. El resto son empates sin goles.

  • Bosnia 0-0 Italia
  • Kosovo 0-0 Turquía
  • Suecia 0-0 Polonia
  • R. Checa 1-0 Dinamarca
Live Blog Post

Partido trabado sobre 10 minutos

El partido no es lo que todos esperaban, no se ve una Italia sometiendo a Bosnia, al contrario, la presión de la gente pegada al terreno de juego (juegan en un estadio de capacidad de 15 mil espectadores) es lo que está sufriendo Italia. Bosnia se le anima y ya tuvo un par de llegadas pero sin peligro.

Live Blog Post

Arrancó el partido

Live Blog Post

Probables formaciones de Bosnia e Italia

Bosnia (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Sunjic, Bajraktarevic; Demirovic, Dzeko.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.

Live Blog Post

Todos los partidos del repechaje UEFA

Los cuatro partidos que definen los 4 últimos boletos que entregará UEFA para el Mundial 2026 se jugarán a las 15:45hs de Argentina y serán los siguientes:

  • Bosnia-Italia
  • Suecia-Polonia
  • República Checa-Dinamarca
  • Kosovo-Turquía

Live Blog Post

La real e inteligente respuesta de Edin Dzeko a los festejos italianos

Luego de que se vieran los festejos de los jugadores italianos por enfrentar a Bosnia el que habló fue el veterano capitán del seleccionado balcánico, Edin Dzeko, y la respuesta no tiene desperdicio.

Dzeko dijo: “Yo tampoco quería enfrentar a Italia, pero hoy con las redes sociales hay que cuidarse. Di marco me escribió diciendo que no quería ofender a nadie y yo le dije que no había problema.”

El remate del ex Manchester City fue genial: “Italia es una selección increíble, ha ganado cuatro Mundiales y si tiene miedo de enfrentar a Gales, algo anda mal.”

Live Blog Post

Polémicos festejos de Italia

Se filtró un video de los jugadores de Italia viendo los penales entre Gales y Bosnia, donde luego del final del encuentro festejaban alocadamente por enfrentar a Bosnia y no tener que jugarse la clasificación con Gales.

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES