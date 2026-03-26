¿Premio o castigo? El monto de la Copa Argentina 2026 desató las quejas en redes

Por ejemplo, en 2016, River no había logrado clasificar a la competencia más importante de América y, luego de vencer a Rosario Central, más allá de obtener un título, pudo acceder a la Copa.

El año pasado, el Millonario quedó eliminado en semifinales y este año disputará la Copa Sudamericana. El campeón de la última edición fue Independiente Rivadavia de Mendoza, que festejó más el título en sí que el hecho de jugar la Libertadores, aunque esto último también resulte importante.

En las últimas horas, la AFA dio a conocer los premios de la Copa Argentina y se generó polémica en redes sociales.

Por participación (clubes de Primera División): $12.100.000,00

Por participación (clubes del Ascenso): $9.400.000,00

32avos. de final: $18.200.000,00

16avos. de final: $39.900.000,00

Octavos de final: $53.300.000,00

Cuartos de final: $66.600.000,00

Semifinal: $106.500.000,00

Final: $200.000.000,00

Es decir, en total, el campeón se llevará $496.600.000, lo que, trasladado a dólares, representa aproximadamente U$S 360.000 al día de hoy.

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Inevitable comparación con la Copa Brasil

Si tomamos como ejemplo la Copa de Brasil, en la última edición Corinthians, el campeón, se llevó R$77,175 millones (unos USD 13,6 millones), mientras que el subcampeón, Vasco da Gama, cobró R$33,075 millones (cerca de USD 5,8 millones).

No es menor establecer esta comparación, teniendo en cuenta que en los últimos siete años los campeones de la Copa Libertadores siempre fueron equipos brasileños, y a los conjuntos argentinos cada vez les cuesta más quedarse con dicha competición.

Esto no quiere decir que la diferencia se explique únicamente por los premios, pero en el último tiempo quedó claro que un mayor poderío económico muchas veces termina traduciéndose en un mejor resultado deportivo.

Copa Argentina 2026

Hasta el momento, los 32° de final de la Copa Argentina 2026 tuvo los siguientes resultados:

Domingo 18 de enero

Independiente Rivadavia 2-0 Estudiantes BA

2-0 Estudiantes BA Lanús 4-1 Sarmiento de La Banda

Lunes 19 de enero

Estudiantes LP 4-0 Ituzaingó

Miércoles 21 de enero

Argentinos Juniors (5)1-1(6) Midland

Miércoles 4 de febrero

Talleres de Córdoba 2-0 Argentino de Merlo

2-0 Argentino de Merlo Platense 1-0 Argentino (Monte Maíz)

Jueves 5 de febrero

Deportivo Riestra 1-0 Deportivo Maipú

1-0 Deportivo Maipú Barracas Central (4) 2-2 (3) Temperley

Miércoles 11 de febrero

Rosario Central 2-0 Sportivo Belgrano

2-0 Sportivo Belgrano Central Córdoba (S.E.) (4) 2-2 (5) Gimnasia de Jujuy

Martes 17 de febrero

Aldosivi 3-0 San Miguel

3-0 San Miguel Tigre 2-0 Claypole

2-0 Claypole River 1-0 Ciudad de Bolívar

Martes 24 de febrero

Boca 2-0 Gimnasia de Chivilcoy

Miércoles 25 de febrero

San Martín de San Juan 2-0 Deportivo Madryn

2-0 Deportivo Madryn Godoy Cruz 0-1 Deportivo Morón

Viernes 20 de marzo

San Lorenzo 5-0 Deportivo Rincón

Miércoles 25 de marzo

Banfield 3-0 Real Pilar

3-0 Real Pilar Atlético Tucumán 2-1 Sportivo Barracas

Siendo estos los partidos que restan disputarse:

Viernes 27 de marzo

Independiente vs. Atenas de Río Cuarto | Estadio Norberto Tomaghello | 17.00hs

Belgrano vs. Atlético de Rafaela | Estadio Único La Pedrera | 22.15hs

Sábado 28 de marzo

Racing vs. San Martín de Formosa | Estadio Florencio Sola | 21.15hs

Domingo 29 de marzo

Huracán vs. Olimpo | Estadio Ciudad de Caseros | 18.00hs

Newell´s vs. Acassuso | Estadio Nuevo Monumental de Rafaela | 20.15

Martes 31 de marzo

Unión vs. Agropecuario | Estadio Coloso Marcelo Bielsa | 21.15hs

Miércoles 1° de abril

Instituto vs. Atlanta | Estadio Nuevo Monumental de Rafaela | 21.15hs

Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever | Estadio a confirmar | 19.00hs

Martes 7 de abril

Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán | horario y estadio a confirmar

Vélez vs. Deportivo Armenio | horario y estadio a confirmar

Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro | horario y estadio a confirmar

Miércoles 8 de abril

Sarmiento vs. Tristán Suárez | horario y estadio a confirmar

Gimnasia LP vs. Camioneros | horario y estadio a confirmar

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