Martín Demichelis en modo Fernando Gago: No lo salvó ni Sergio Ramos

Incluso los que fueron titulares en el encuentro de ayer superan el valor de todo el plantel de los canadienses por 6 millones de euros (45 millones solamente los titulares del conjunto de Micho).

Lo que más molesta en la hinchada de los Rayados, independientemente de quedar afuera en una instancia tan temprana, es que el equipo no tiene un rendimiento acorde al valor que tiene.

Martín Demichelis y su ¿continuidad?

Luego de del partido ante el conjunto canadiense, Demichelis dejó en claro si tendrá o no continuidad en el equipo mexicano: “Yo no decido mi continuidad. Esa está en manos de la directiva. A pesar de la eliminación, sigo siendo feliz en el Monterrey”

Además, asumió que el rendimiento de su equipo no es el acorde para este tipo de circunstancias: “No estuvimos a la altura de las circunstancias en ninguno de los partidos de la serie. Hoy nos fuimos adelante temprano, pero no pudimos hacer un segundo gol ni asfixiar al rival. Me hago responsable de la situación que atraviesa el equipo”

También se refirió a las agresiones que recibió por parte de la parcialidad de Monterrey: “Entiendo la frustración de los hinchas, pero hoy pasaron una línea y me faltaron al respeto. Me insultaron y lanzaron cosas, es difícil de manejar. A pesar de ello, les tengo respeto”

Tato Noriega, Presidente Deportivo del Monterrey, aseguró: "Es una noche muy triste, muy oscura en la historia de este gran club. Un equipo con el plantel que tenemos tiene que jugar mejor... estamos dolidos por la derrota y como se dio". ¿Le soltaron la mano a Micho?

