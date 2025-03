Cholo Simeone no se dejó caer y tomó una decisión contundente tras la derrota

La mística no faltó. Quizás, pocas cosas le faltaron al partido del Aleti de esta tarde. Hizo un gran partido colectivamente, controlando a un Real Madrid apagado, pero no fue tan contundente con las chances de gol que tuvo. Para el Cholo Simeone, a pesar de la baja efectividad en la red, lo de su equipo fue más que sobresaliente. El azar de los penales, para él, no cambia en nada la ecuación de una serie que se les escapó por poco.