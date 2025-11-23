Rosario Central y Estudiantes juegan desde las 17.30 por los octavos de final del Torneo Clausura. El Canalla recibe en el Gigante de Arroyito al Pincha, luego de su controversial y poco clara consagración como campeón de la Tabla Anual.
Central 0-0 Estudiantes: Canalla y Pincha, duelo picante con factor AFA en el medio
Desde las 17.30, Rosario Central recibe a Estudiantes por los octavos de final del Torneo Clausura. El Pincha se mide ante el flamante campeón.
