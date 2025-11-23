urgente24
en vivo TORNEO CLAUSURA - 8AVOS

Central 0-0 Estudiantes: Canalla y Pincha, duelo picante con factor AFA en el medio

Ángel Di María va por un nuevo título con Rosario Central

@RosarioCentral
@RosarioCentral

Desde las 17.30, Rosario Central recibe a Estudiantes por los octavos de final del Torneo Clausura. El Pincha se mide ante el flamante campeón.

23 de noviembre de 2025 - 17:10

EN VIVO

Rosario Central y Estudiantes juegan desde las 17.30 por los octavos de final del Torneo Clausura. El Canalla recibe en el Gigante de Arroyito al Pincha, luego de su controversial y poco clara consagración como campeón de la Tabla Anual.

¡Estudiantes se rebela y da una imagen impactante! VIDEO: Le hizo pasillo DE ESPALDAS a Rosario Central

Qué pasa si el partido termina en empate

En caso de igualdad en los 90 minutos regulares, habrá 30 minutos de alargue (dos tiempos de 15). En caso de persistir el empate, se definirá en los penales.

Formaciones confirmadas en Rosario Central y Estudiantes

Rosario Central: Broun; Giménez, Ovando, Komar, Sández; Navarro, O´Connor; Duarte, Di María, Campaz, Véliz

Estudiantes: Muslera; Gómez, Núñez, González Pirez, Arzamendia; Palacios, Medina, Amondarain, Piovi; Cetré, Farías

TV: Dónde ver Rosario Central vs. Estudiantes

El partido se transmite por ESPN Premium.

