Los 129 del General que dejó herencia pero no herederos

Juan Domingo habló de Juana con la revista Panorama, en 1970:

Mi madre, nacida y criada en el campo, montaba a caballo como cualquiera de nosotros e intervenía en las cacerías y faenas rurales con la seguridad de las cosas que se dominan. Era una criolla con todas las de la ley. Veíamos en ella al jefe de la casa, pero también al médico, consejero y amigo de todos los que tenían una necesidad. Esa suerte de matriarcado ejercido sin formulismo, pero bastante efectivo; provocaba respeto pero también cariño.

peron.webp Juan Domingo Perón a los 4 años, junto a su hermano mayor Mario y su madre Juana Sosa.

Su padre, Mario Tomás Perón, oficial de Justicia de 27 años, sí sabía leer y escribir. Tuvieron 3 hijos. El mayor, Mario Avelino Perón, nació cuando ella tenía 17 y aún no se habían casado.

Luego llegó Juan Domingo y después Alberto pero la mortalidad infantil se lo cargó.

En la partida de nacimiento se indicó que Juan Domingo fue parido el 07/10/1895, "hijo natural del declarante", sin mencionar el nombre de la madre. Pero cuando fue bautizado católico apostólico romano, fue registrado como Juan Domingo Sosa (leer a Hipólito Barreiro, 'Juancito Sosa: el indio que cambió la historia').

Barreiro repitió la versión no respaldada con documentos, de que Perón nació en 1893, en Roque Pérez, a 38 Km. de Lobos.

Juan y Mario se casaron el 25/09/1901.

Crisol de razas

Juan Domingo fue 3ra. generación de los Perón nacidos en la Argentina. Su bisabuelo, Tomas, nació en la isla de Cerdeña pero llegó de Génova (Italia), y se casó con una británica, Ana Hughes McKenzie.

Ellos fueron los padres de Tomás Liberato Perón, médico que llegó a diputado bonaerense y profesor de Química. Él se casó con la uruguaya Dominga Dutey Bergouignan (de una familia vascofrancesa radicada en Paysandú).

Los padres de Juana fueron 2 bonaerenses: Juan Ireneo Sosa Martínez, albañil; y María de las Mercedes Toledo Gaona, nacida en Azul.

Crisol de razas. Heterogeneidad 'al palo'. Origen del peronismo.

Juan Domingo Perón a la revista 7Días Ilustrados, en 1967:

Me contaba mi abuela que cuando Lobos era apenas un fortín, ellos ya estaban allí... Mi abuela inmemorial era lo que bien podemos describir como una mujer machaza, que conocía todos los secretos del campo... Cuando la vieja solía contar que había sido cautiva de los indios yo le preguntaba: 'Entonces abuela... ¿yo tengo sangre india?' Me gustaba la idea ¿sabe? Y creo que, en realidad, tengo algo de sangre india. Míreme: pómulos salientes, cabello abundante... En fin, poseo el tipo indio. Y me siento orgulloso de mi origen indio, porque yo creo que lo mejor del mundo está en los humildes.

Perón le dijo a Enrique Pavón Pereyra, según Wikipedia: "Soy de los que aprendieron a andar a caballo antes que a caminar".

Juan_Domingo_Perón_en_su_niñez.jpg Juan Domingo Perón en 1905.

La Patagonia

En 1900, la familia Perón-Sosa se embarcó en el vapor Santa Cruz hacia la Gobernación de la Patagonia. Si bien la capital era Viedma, ellos fueron cerca de Río Gallegos, hasta un caserío que habían habitado los tehuelches. La pareja necesitaba nuevos horizontes.

En 1902 se mudaron más al norte, Cabo Raso. En febrero de 1904, a Camarones, donde Mario Tomás fue juez de paz.

Pero en 1904 volvieron a mudarse, a una finca propia -La Porteña, en la sierra Cuadrada, a 175 km de Comodoro Rivadavia-, y más tarde dicen que desarrollaron otra, El Mallín.

En aquel 1904, la pareja decidió enviar a sus hijos a vivir a Ciudad de Buenos Aires, quedando al cuidado de su abuela paterna, Dominga Dutey, y las 2 medias hermanas de Mario Tomás, Vicenta y Baldomera Martirena, que eran docentes. Vivían en la calle San Martín 580. Juan Domingo ya era 'Pocho' para la familia.

En el colegio lindante, sus tías eran maestras. Pero también vivió en Ramos Mejía y en la casa de su abuelo paterno Tomás Liberato. Y pasó por la escuela del distrito 1 y la Escuela Parroquial Nuestra Señora de la Merced.

Sin embargo, los estudios secundariosde Juan Domingo fueron en el Colegio Internacional de Olivos, dirigido por el profesor Francisco Chelía.

El colegio había sido creado por el marino piamontés Carlos Alberto Porchietto, en CABA, y luego fue mudado al municipio de Vicente López, entre Pelliza, Ramón Castro, Rawson y el Río de la Plata. Cerró sus puertas en 1935 y fue demolido en 1940. En 1939 había fallecido el profesor Chelia.

Colegio Militar

El 01/03/1911, con 16 años, Juan Domingo ingresó en el Colegio Militar de la Nación, con una beca que le consiguió Antonio M. Silva, íntimo amigo de su abuelo Tomás Liberato.

Si bien Perón sabía cabalgar, al menos en esos días Caballería requería de prosapia. Juan Domingo egresó el 13/12/1913 como subteniente de Infantería de la 38va. promoción, con orden de mérito 43 sobre un total de 64 egresados. ¿Tendría futuro un estudiante mediocre?

En 1914 fue destinado al Regimiento 12 de Infantería con asiento en Paraná, Entre Ríos. En 1915 ascendió al grado de teniente. En 1916 él debutó en las urnas en la 1ra. elección de voto universal y secreto, aunque solo para hombres. Perón votó por Hipólito Yrigoyen, de la Unión Cívica Radical. Luego ocurriría su progresivo distanciamiento de Yrigoyen y la UCR hacia el nacionalismo conservador.

Faltaban aún varios años para que Perón creara el peronismo, hoy un movimiento cultural más que político. En verdad, lo que ha preservado al peronismo es su existencia en la sociedad más allá de la política. Para algunos, es indecifrable. Para otros, es indefinible. En cualquier caso, hubo muchos períodos diferentes de Perón y, por lo tanto, distintas escuelas de peronismo.

A Perón le importaba más el Movimiento Peronista que el sello hoy llamado Partido Justicialista. Como herencia, el Movimiento Peronista es un activo intangible muy valioso. Pero no hay herederos visibles.

Hoy día la disputa es por el Partido Justicialista porque nadie tiene suficiente predicamento para liderar el Movimiento Peronista. 'La gilada' se conforma con el sello.

