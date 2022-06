Golpe de Estado 2012, la tradición del Paraguay narco

La Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado y el PLRA (Partido Liberal Radical Auténtico) afirman que ellos se circunscribieron a la Constitución Nacional. Otra subestimación de la opinión pública....

Del gobierno de Lugo se recuerda el acuerdo sobre Itaipú con Brasil por compensaciones, más de US$ 300 millones de manera anual y que continúa recibiendo Paraguay.

Después, la aplicación de políticas públicas en áreas muy sensibles como la Atención Primaria de la Salud. También proyectos como Tekoporã, de asistencia a la gente más vulnerable y el programa de adultos mayores, que era una prioridad.

Negativo: Lugo no tuvo una política integral agropecuaria ni de tenencia y explotación de 8 millones de tierras apropiadas por la gente de Stroessner durante su dictadura.

Lugo.jpg Fernando Lugo.

El simulacro

Fernando Velázquez cuenta que el abogado Adolfo Ferreiro, quien junto a Emilio Camacho y Enrique García defendieron a Lugo, dice que fue "un simulacro" de juicio, fundamentado en 5 puntos: "Todas las justificaciones que inventaron no tienen un sustento racional, ni jurídico, ni político que oculte su verdadera naturaleza”.

Por ejemplo, los abogados de Lugo tuvieron menos de 24 horas para preparar la defensa.

Fue un acuerdo muy amplio, pero también tenía puntos débiles. Además, había una alta cuota de traición del PLRA y el PDP -integrantes de la Alianza Patriótica para el Cambio-, es decir, toda esa gente decidió conspirar para derrocar, eso no lo van a ocultar nunca y la historia lo va a poner claro. Fue un acuerdo muy amplio, pero también tenía puntos débiles. Además, había una alta cuota de traición del PLRA y el PDP -integrantes de la Alianza Patriótica para el Cambio-, es decir, toda esa gente decidió conspirar para derrocar, eso no lo van a ocultar nunca y la historia lo va a poner claro.

La analista política Estela Ruiz Díaz, autora del libro 'La caída de Lugo', entiende, según Fernando Velázquez, que la alianza que derrocó al entonces Presidente fue puntual, sin un proyecto común, más allá de los muchos errores de Lugo, en especial en la construcción del poder.

La intención de sacarlo de la Presidencia venía desde hace tiempo. Creo que se presentaron 12 o 13 pedidos de juicios políticos, pero la masacre de Marina Cué permitió ejecutar el juicio político. La intención de sacarlo de la Presidencia venía desde hace tiempo. Creo que se presentaron 12 o 13 pedidos de juicios políticos, pero la masacre de Marina Cué permitió ejecutar el juicio político.

Estela Ruiz Díaz se queda corta. El sociólogo Ramón Fogel, en su libro 'Las Tierras de Ñacunday, Marina Kue y otras calamidades', publicado en 2013, afirma que existieron 23 intentos previos para destituir a Fernando Lugo.

Apenas 4 senadores que respaldaban a Lugo votaron en contra de destituirlo:

Luis Alberto Wagner,

Alberto Grillón,

Sixto Pereira y

Carlos Filizzola.

El PLRA, que lo llevó a la Presidencia, apostó por su reemplazo por el vicepresidente, Federico Franco.

¿Por qué el PLRA declinó defender a Lugo? Dicen que habría que preguntárselo a Efraín Alegre, destituido 1 año antes por Lugo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), según el relato de Última Hora.

Conclusión acusatoria de 9 páginas, con aprobación rápida, tratamiento fugaz y defensa no preparada:

"El presidente Fernando Lugo ha incurrido en mal desempeño de sus funciones en razón de haber ejercido el cargo que ostenta de una manera impropia, negligente e irresponsable, trayendo el caos y la inestabilidad política a toda la República, generando así la constante confrontación y lucha de clases sociales, que como resultado final trajo la masacre entre compatriotas, hecho inédito en los anales de la historia desde la Independencia Nacional hasta fecha, en tiempos de paz".

Federico Franco.jpg Federico Franco.

Conspiración

En mayo de 2012, la finca Campos Morumbí, de más de 2.000 hectáreas, de la localidad de Curuguaty, a 240 km al noreste de Asunción, a 1.600 metros de la Ruta Nacional 10 'Las Residentas', del km 282 -en litigio entre Blas N. Riquelme, expresidente del Partido Colorado, y el Estado paraguayo-, fue ocupada por unos 150 de campesinos para protestar por la escasez de tierras agrícolas en el departamento de Canindeyú.

Fueron 3 semanas de toma hasta que el viernes 15/06/2012 el Ministerio del Interior ordenó el desalojo de la propiedad.

Desde el comienzo del gobierno de Lugo ocurría un proceso de desalojo pacífico: una vanguardia de los cuerpos policiales sin armas planteaba un desalojo con intención de que los campesinos aceptaran que el Estado les asignara otras tierras.

En este caso, los policías enviados a parlamentar fueron emboscados y acribillados, a lo que el grupo de apoyo de la policía respondió con severidad. En el ataque murieron 17 personas (11 campesinos y 6 policías), hubo más de 80 heridos y torturados y más de 60 detenidos.

Este suceso provocó la renuncia del ministro del Interior, Carlos Filizzola; y del comandante de la Policía, Paulino Rojas.

Fuentes policiales dijeron que los efectivos fueron emboscados, quizás por integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo, infiltrados entre los campesinos.

Otros consideran que fue en realidad un montaje que sirviera de pretexto para la destitución de Lugo.

El periodista Roberto Santander recuerda que el vicepresidente Federico Franco, desacreditaba ya a Lugo siempre que podía.

El senador Blas Llano, articulador de la alianza que llevó a Lugo al gobierno, le dijo al diario Última Hora que si el oficialismo de entonces hubiese instalado de inmediato un binomio presidencial para 2013-2018, podría haber evitado la destitución de Lugo.

“Le había planteado nombres tal como el ministro de Agricultura y Ganadería, Enzo Cardozo, que estaba haciendo una buena tarea, y el comunicador Mario Ferreiro”, recuerda el entonces presidente del PLRA, Blas Llano.

Supuestamente, al no hacerlo, Lugo no pudo / no quiso / no supo modificar la dinámica de los acontecimientos y absorbió todo el desgaste.

Federico Franco dice que de haberse tratado de un golpe de Estado él no se hubiese prestado para asumir la Presidencia. Personaje que se halaga a sí mismo no resulta un testimonio neutral.

Una consecuencia fue la suspensión por 1 año de Paraguay como miembro del Mercosur, lo que originó consecuencias económicas negativas para Paraguay.

Curuguaty.jpeg Aquel día en Curuguaty.

Curuguaty

Filizzola fue destituido el viernes 15/06, en una sesión nocturna del Congreso.

Al día siguiente, Lugo designó al colorado y ex fiscal general Rubén Candia Amarilla como nuevo ministro del Interior.

“Muchos dirigentes, la mayoría, no entendieron que Lugo designara a un colorado como ministro del Interior. Parecía inoportuno”, según Blas Llano para explicar la soledad de Lugo.

El senador por el Frente Guasu, Sixto Pereira, aliado de Lugo, insiste en que fue un "golpe político parlamentario", y que en la masacre de Curuguaty existieron francotiradores.

El ex presidente Federico Franco insiste en que la pregunta correcta es: ¿Qué pasó en Curuguaty?: existía una orden de cateo y no de desalojo de las tierras de Marina Cué, que pertenecen al Estado desde 1967 y cuya regularización de sus ocupantes aún a la fecha es una materia pendiente del Estado.

Franco insiste en que fue una emboscada de los campesinos y critica el procedimiento policial y judicial. Por ejemplo, que no se hubiera invitado a la prensa. Luego, el ascenso jerárquico de los comisarios involucrados por parte de Fernando Lugo.

Sixto Pereira dijo no creer en Federico Franco, quien heredó la Presidencia por caída de Lugo.

Franco jura que no conspiró:

“No, jamás, nunca, bajo ningún punto de vista. Nunca”.

Lo cierto es que algunos liberales querían vengarse de Lugo porque no les había compensado con espacios o cargos que pretendían.

Blas Llano:

En el (Directorio) del PLRA solamente fuimos 2 dirigentes los que dijimos que no era conveniente (el juicio político). Uno fue Víctor Ríos (actual ministro de la Corte Suprema) y yo, que era presidente del PLRA, después casi nadie, incluso personas que se suponían que eran muy afines a Lugo. En el (Directorio) del PLRA solamente fuimos 2 dirigentes los que dijimos que no era conveniente (el juicio político). Uno fue Víctor Ríos (actual ministro de la Corte Suprema) y yo, que era presidente del PLRA, después casi nadie, incluso personas que se suponían que eran muy afines a Lugo.

Nunca más el PLRA se recuperó de semejante irresponsabilidad.

La analista Ruiz Díaz:

El Partido Colorado no iba a permitir que ningún partido, sobre todo con cierto sesgo de izquierda, permaneciera en el poder e hicieron lo que tenían que hacer, pero sin la aprobación de los liberales no lo hubiesen logrado. El Partido Colorado no iba a permitir que ningún partido, sobre todo con cierto sesgo de izquierda, permaneciera en el poder e hicieron lo que tenían que hacer, pero sin la aprobación de los liberales no lo hubiesen logrado.

Fernando Lugo y sus allegados ofrecieron una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, a las 18:00 del viernes 22/06/2012, aceptando la decisión del Congreso, pero calificándola como un golpe de Estado.

Federico Franco juró 1 hora después de la destitución de Fernando Lugo, a las 19:00, ante el Congreso, como nuevo presidente de la República.

Sobre 125 parlamentarios –entre diputados y senadores–, 121 parlamentarios estuvieron de acuerdo con la realización del juicio político. Un bochorno colectivo.

El juramento ya se encontraba dentro del cronograma de actividades del juicio político, de acuerdo al abogado Adolfo Ferreiro.

Los manifestantes -no tantos como hubiese sido necesario para la defensa de la democracia- fueron reprimidos y dispersados.

Fernando Lugo hoy es senador y uno de los líderes del Frente Guasu.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos todavía tiene que expedirse en una causa por destitución de Lugo.

--------------------------

Más contenido en Urgente24

¿Por qué es feriado el 27 de junio?

Táctica fallida ¿América le suelta la mano a Florencia Peña?

Otra pálida para El Trece: Batalla legal entre participantes

El Brexit fue una estupidez de 40.000 M de libras / año

Flor de la V cortó un móvil y estalló contra Intrusos