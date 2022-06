Alberto Benegas Lynch (h) o el error del aficionado

He ahí una contradicción: Benegas Lynch (h) cree que les hizo un favor a ambos pero, en verdad, sólo benefició a Macri mientras que perjudicó a Milei. No obstante, en su desconocimiento de la política, él ni siquiera alcanza a comprender las consecuencias de su acción: por respeto a Benegas Lynch (h), Milei no ha incluido a Macri en su definición de 'la casta', lo que no significa que Milei no crea que Macri es parte de 'la casta'.