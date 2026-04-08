Riesgo País debajo de 600 puntos: El "viento de cola" global que hace volar a las acciones

El desplome del petróleo: El aliado inesperado de las reservas del BCRA

El comportamiento reciente de los activos locales deja en evidencia la alta sensibilidad del mercado argentino a los factores internacionales. En las últimas semanas, la incertidumbre vinculada a conflictos geopolíticos —especialmente en Medio Oriente— y la volatilidad en el precio del crudo habían generado fuertes oscilaciones en acciones y bonos.

Sin embargo, cuando ese frente externo muestra señales de alivio, el rebote suele ser rápido. La dinámica responde a un mercado que, si bien sigue condicionado por variables domésticas, encuentra en el contexto global un driver determinante para su desempeño de corto plazo.

A nivel local, persisten desafíos estructurales que limitan una mejora más sostenida. La evolución de la inflación y la acumulación de reservas continúan siendo factores clave para consolidar la confianza de los inversores. No obstante, la reciente baja del riesgo país sugiere una ventana de oportunidad para el financiamiento, siempre y cuando se sostenga la estabilidad.

La jornada financiera dejó una señal positiva para los activos argentinos, apoyada más en factores externos que en cambios estructurales internos. El desafío hacia adelante será transformar estos rebotes coyunturales en una tendencia sostenida, en un contexto global que, como quedó demostrado, puede cambiar de rumbo con rapidez.

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