En la jornada de hoy, martes 20 de septiembre, el Bitcoin se mantiene medianamente estable si se tiene en cuenta la volatilidad del mercado de las criptomonedas, en esta oportunidad la moneda rey retrocedía cerca de un 1%. Si bien esta cifra no es alarmante, ocurre que en el acumulado si lo es, dado que la criptomoneda rey termina alejándose cada vez más del piso psicológico de los US$ 20.000. Por su parte el Ether la cripto de la red Ethereum sube mínimamente, un 0,21%, luego de haber llevado a cabo "The Merge", proceso donde el activo digital paso del consenso Proof of Work al Proof of Stake, el pasado jueves 15 de septiembre. La cripto de Vitálik Buterin se encuentra en un escenario bastante frágil, y es que en los últimos 7 días, su precio retrocedió cerca de un 17%.