Natalia Motyl: "La clase media es la que paga el ajuste" de Milei

"La quita de subsidios va a afectar a la clase media, que ya venía bastante vapuleada en los últimos meses. Si no se recupera el salario, el costo de los servicios en relación al presupuesto familiar va a empezar a bastante. Y eso lamentablemente se traduce a un consumo más retraído y eso va a impactar sobre la producción", explicó Motyl, economista que en el pasado supo estar alineada a Milei.