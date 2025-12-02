El pasado viernes (28/11) el Gobierno de Javier Milei anunció la quita de subsidios a luz y gas a unos 7 millones de hogares, lo que repercutirá fuertemente en la clase media, sector que "no aguanta otra suba más de tarifas" según la economista Natalia Motyl.
SUBA DE TARIFAS
Natalia Motyl: "La clase media es la que paga el ajuste" de Milei
La economista Natalia Motyl aseguró que "la clase media no aguanta otra suba de tarifas". Cuánto hay que ganar en la Argentina para ser de clase media.
"La quita de subsidios va a afectar a la clase media, que ya venía bastante vapuleada en los últimos meses. Si no se recupera el salario, el costo de los servicios en relación al presupuesto familiar va a empezar a bastante. Y eso lamentablemente se traduce a un consumo más retraído y eso va a impactar sobre la producción", explicó Motyl, economista que en el pasado supo estar alineada a Milei.
En este marco, analizó que "en el mejor de los escenarios, vamos a crecer el año próximo 2% o 3%, y eso es para festejar, pero más que nada por el sector más primario, el agro, la minería y la energía".
"Los más vulnerables van a seguir siendo protegidos, según dice el Gobierno, por estos subsidios", aseguró, lo que implica que el ajuste recaerá de lleno en la clase media.
"Si las tarifas vuelven a subir mientras los salarios siguen planchados, la clase media es la que paga el precio completo del ajuste", afirmó la economista.
Luego, compartió un gráfico que muestra cuánto hay que ganar en la Argentina para ser considerado de clase media. Y añadió, con ironía: "para los que se autoperciben clase media. Por si quedaban dudas de quién hizo el ajuste. Pista: los planeros olvídate que no".
VER AQUÍ EL VIDEO CON LAS DECLARACIONES DE NATALIA MOTYL
-------------
Otras noticias en Urgente24:
Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación
AFA sacude al fútbol argentino tras la medida que definió con TyC Sports
Los aviones F-16 de Argentina a la espera: Cuándo cruzan el Atlántico
Chau Shein: la plataforma ultra barata que llega a Argentina con grandes descuentos
Finlandia y USA logran el sueño de Tesla: trasmitir electricidad sin cables