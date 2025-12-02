urgente24
Natalia Motyl: "La clase media es la que paga el ajuste" de Milei

La economista Natalia Motyl aseguró que "la clase media no aguanta otra suba de tarifas". Cuánto hay que ganar en la Argentina para ser de clase media.

02 de diciembre de 2025 - 14:19
La clase media, muy valupeada por el ajuste de Javier Milei.

"La quita de subsidios va a afectar a la clase media, que ya venía bastante vapuleada en los últimos meses. Si no se recupera el salario, el costo de los servicios en relación al presupuesto familiar va a empezar a bastante. Y eso lamentablemente se traduce a un consumo más retraído y eso va a impactar sobre la producción", explicó Motyl, economista que en el pasado supo estar alineada a Milei.

En este marco, analizó que "en el mejor de los escenarios, vamos a crecer el año próximo 2% o 3%, y eso es para festejar, pero más que nada por el sector más primario, el agro, la minería y la energía".

"Los más vulnerables van a seguir siendo protegidos, según dice el Gobierno, por estos subsidios", aseguró, lo que implica que el ajuste recaerá de lleno en la clase media.

"Si las tarifas vuelven a subir mientras los salarios siguen planchados, la clase media es la que paga el precio completo del ajuste", afirmó la economista.

Luego, compartió un gráfico que muestra cuánto hay que ganar en la Argentina para ser considerado de clase media. Y añadió, con ironía: "para los que se autoperciben clase media. Por si quedaban dudas de quién hizo el ajuste. Pista: los planeros olvídate que no".

Captura de pantalla 2025-12-02 135021

