Exrepresentante en el FMI: "Puede haber devaluación" por flexibilizar el tipo de cambio

"No es exactamente una devaluación, aunque la devaluación puede ser el resultado. No es el tipo de cambio el tema sino la política cambiaria. Es decir, un tipo de cambio fijo o semifijo no es el adecuado para este momento, 'ustedes tienen que flexibilizar'", explicó Torres, en declaraciones a la radio El Destape este viernes al explicar los requerimientos que le hará el FMI al gobierno de Milei.