El pan se infla: Expectativa por un posible nuevo aumento

panaderia.jpg El pan, en la mira.

Para Tombolini la redirección del subsidio al pan es una medida necesaria. Actualmente, rige el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (Feta), creado por el ex secretario Roberto Feletti.

Ese fondo no habría dado los resultados esperados, por lo que el actual funcionario habría planteado cambios. “A la luz de los resultados este mecanismo funcionó parcialmente. Existen casos de molinos que cobran por la harina que se venden a sí mismos para fabricar galletitas. Esto no está necesariamente mal, pero no se observan resultados en precios al consumidor”, dijo Tombolini al respecto.

Según el Estado, hay 70 molinos de harina incluidos en el acuerdo por el trigo. De ellos, solo Molino Cañuelas habría logrado buenos resultados con el sistema actual.

Es por ello que los panaderos especulan que, en un virtual traslado del subsidio, se produzcan un aumento en las panaderías. Actualmente, la rentabilidad con el precio del trigo pisado es muy baja para la actividad.

Más contenidos en Urgente24

Video: Jirafa Fernández, el custodio de CFK que se agachó y se convirtió en meme

Matt Damon en Palermo tras guerra legal por millonario error

Síntomas de que tienes una enfermedad cardiovascular