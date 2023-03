El Gobierno se apuró con el GNL y perdió demasiados dólares

Los precios del GNL cayeron porque el invierno en Europa fue cálido y los stocks de almacenamiento en varios países se mantuvieron altos, en algunos casos cerca del 50%, cuando lo lógico hubiese sido que estén mucho más bajos, por debajo del 20% Los precios del GNL cayeron porque el invierno en Europa fue cálido y los stocks de almacenamiento en varios países se mantuvieron altos, en algunos casos cerca del 50%, cuando lo lógico hubiese sido que estén mucho más bajos, por debajo del 20%

En cualquier caso, en algún momento Europa saldrá a comprar para reponer los stocks y al mismo tiempos China está empezando a importar más porque la actividad económica se está recuperando. Y, además, por lo que vemos el conflicto bélico en Ucrania lamentablemente está recrudeciendo. Lo esperable, desde mi punto de vista, es que los precios del GNL aumenten en las próximas semanas En cualquier caso, en algún momento Europa saldrá a comprar para reponer los stocks y al mismo tiempos China está empezando a importar más porque la actividad económica se está recuperando. Y, además, por lo que vemos el conflicto bélico en Ucrania lamentablemente está recrudeciendo. Lo esperable, desde mi punto de vista, es que los precios del GNL aumenten en las próximas semanas

buque regasificador.jpg Importarán más GNL para la terminal regasificadora de Bahía Blanca pero evalúan hacerlo con el esquema anterior...

Los números

El costo total de los 30 cargamentos de GNL que compró la estatal Enarsa a principios de febrero se ubicó en torno a los 1300 millones de dólares. Como el precio del gas bajó un 25% podría proyectarse que si la cotización actual se mantiene el Estado terminará pagando unos US$ 325 millones de más, aunque el cálculo no es lineal porque, en general, las operaciones de trading o importación de combustibles contemplan un porcentaje de la compra a precio fijo y uno a precio variable. Así, si los precios del GNL se mantienen cerca del US$15 se podría proyectar que, por no cubrirse frente a un eventual descenso de la cotización internacional, la pérdida para las arcas del Estado podría rondar los US$200 millones.

En el Gobierno se defienden:

"Cuando en febrero decidimos comprar 30 cargamentos de GNL, lo que hicimos fue tomar una oportunidad para capturar valor. En Economía habían proyectado que el precio promedio del GNL para 2023 se ubicaría por encima de 35 dólares. Lo vimos a 20 y rápidamente salimos a comprar. Lo hicimos, además, con el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que mira el programa económico. Sabíamos que podía seguir bajando, pero también que podía rebotar y volver a subir. El mercado está recontra volátil. Cuando uno es funcionario, tiene que tomar decisiones. Veremos cómo termina el invierno y ahí sabremos si tomamos una buena o mala opción comprando todo a precio fijo"

"A fines de abril, es decir, antes de que empiecen a llegar la mayor cantidad de cargamentos de GNL (a partir de fines de mayo) el BCRA ya habrá gastado unos US$ 750 millones que se hubiese ahorrado si utilizaba el esquema anterior, que preveía que los buques se paguen apenas tres días antes de que ingresen a territorio argentino. Para un país sin restricción externa, no sería un problema. Pero frente al estrangulamiento de reservas que enfrentamos en la actualidad, se sumó un estrés innecesario", analizó un trader.

Como fuere, esta semana se sabrá si Enarsa cambia la modalidad de precio fijo y pago por adelantado o no. Y de hacerlo, estará reconociendo que la apuesta no fue buena...

