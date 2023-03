FFAA en Rosario: "Ruido" e incoherencias en el FdT

Pero horas después, afirmó exactamente lo contrario: “Me equivoqué terrible, estoy cansada y vieja (risas) pero el Ejército no tiene que estar, las Fuerzas Armadas están para otra cosa, no puede estar los que en otra época mataron a nuestros hijos y, que si bien ahora, son otros, tienen que estar en otras cosas, no en la calle: para eso está otra fuerza que es la policía”, disparó en Futurock.

¿Ahora, el cambio radical de opinión se debe a su vejez como ella se defendió o responde a presiones internas de La Cámpora?

Más tensión y cruces

El fantasma dictatorial recorre los pasillos de La Cámpora. Allí activan sus antenas como cuando escuchan la palabra “taser” y la asocian a una “picana eléctrica”.

Si bien desde el gobierno aclararon que FF.AA. no portarán armas y se limitarán a tareas de urbanización, hubo cuestionamientos de organismos y referentes de Derechos Humanos, históricamente alienados con el kirchnerismo.

Es que urge la presencia del estado en los territorios marginados. Barrios pobres de Rosario en los que predomina la inseguridad fueron abandonados por el Estado y apropiados por los narcos donde organizan comedores comunitarios y talleres de oficio, entre otras cosas.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) calificó a la decisión ejecutiva como un “hecho grave, que muestra el fracaso político para resolver con seriedad la violencia urbana y la limitación a un abordaje punitivista del problema”.

image.png El ministro de Defensa, Jorge Taiana, salió a defender la decisión tras la polémica.

El jefe del Ejército durante el Gobierno de Cristina Kirchner, César Milani, no repudió la intervención pero sí su pobre alcance. “No están los medios técnicos ni las máquinas de gran rendimiento para hacer esas tareas, que implican abrir calles, colocar luminaria”, se quejó.

En medio de la polémica, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, salió a defender al gobierno del que es parte.

“Debe quedar en claro que el Ejército en Rosario no va a desempeñar tareas de seguridad sino que brindará una colaboración en obras que faciliten y mejoren la vida comunitaria. Estas acciones están encuadradas como misiones subsidiarias de las Fuerzas Armadas y ya se están desarrollando en diferentes lugares del país”. Él el viernes pasado había dicho: “Las Fuerzas Armadas no están adiestradas para combatir el crimen organizado”.

Hasta ahora la vicepresidenta no se pronunció sobre la violencia ejercida por los narcos en Rosario. Se limitó a cuestionar a Alberto por su tardía intervención. Ayer en un homenaje que rindió en el senado a Carlotto, lanzó: “No somos políticos que tomamos decisiones en base a las encuestas”.

Sin embargo, en 2011 la administración de Cristina Fernández de Kirchner instauró el Plan Escudo Norte mediante el Decreto N ª 1091 del Poder Ejecutivo Nacional. Este plan vigente hasta diciembre del 2015, mediante prórrogas fue un operativo en conjunto entre los ministerios de Seguridad y de Defensa nacionales, con el propósito de aumentar la vigilancia y el control el espacio terrestre, fluvial y aéreo de jurisdicción nacional en las fronteras Noreste y Noroeste frente al ingreso de drogas, la trata de personas y el contrabando de bienes.

