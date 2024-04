¿Dolarización a la vista? gurú de la City analiza este escenario

Paralelamente, los mercados viven una fiesta con bonos que no paran de subir, y un dólar muy tranquilo. Paralelamente, los mercados viven una fiesta con bonos que no paran de subir, y un dólar muy tranquilo.

¿Cómo sigue la película?

"El gobierno de Milei es como una casa de electrodomésticos, tiene la motosierra para cortar el gasto, una licuadora para diluir el gasto, una aspiradora para sacar pesos del mercado, y una plancha."

¿Para qué la plancha?

"Para planchar al dólar, el que se queda en dólares perderá mucho poder adquisitivo, pero será difícil que la sociedad largue el verde, no lo hizo durante la convertibilidad, menos ahora después de varios gobiernos kirchneristas, y una economía real muy deteriorada."

¿Qué tendría que hacer el gobierno?

Rezar para que el país que tiene U$S 200.000 millones atesorados, comience a pensar que en la Argentina se puede. Ánimo, no perdamos la batalla antes de comenzarla. Rezar para que el país que tiene U$S 200.000 millones atesorados, comience a pensar que en la Argentina se puede. Ánimo, no perdamos la batalla antes de comenzarla.

Dólar hoy

Alrededor de las 15:20 hs, así cotizaban los múltiples tipos de cambio presentes en la economía argentina

Dólar blue (City Porteña): $1.030

(City Porteña): Dólar blue (GBA): $1.035

(GBA): Dólar blue (interior): $1.040

(interior): Dólar MEP: $1.009,07

Dólar CCL: $1.052,96

Dólar oficial: $916,20

Dólar tarjeta: $1.427,20

Dólar futuro: $878,50

Dólar cripto: $1.055

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/guspaqui/status/1782833346722107726&partner=&hide_thread=false Dólar mayorista cerró a $ 869,50/872,50 por unidad, cincuenta centavos arriba del cierre de ayer — Gustavo P Quintana (@guspaqui) April 23, 2024

