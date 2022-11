Dólar MEP -bolsa-

En cuanto al dólar MEP -o bolsa- cierra a $292,60 para su compra y $293,39 para su venta.

Dólar Contado Con Liquidación -CCL-

Sobre el Contado Con Liquidación -CCL- finaliza la jornada a un precio de compra de $304,23 y de $304,79 para su venta.

Dólar Qatar

El nuevo tipo de cambio, que agrega un anticipo del 25% al impuesto a Bienes Personales, redondeando en un dólar oficial Banco Nación de $164, resulta en $328.

Dólar cripto

El dólar cripto, que surge de adquirir criptomonedas estables -stablecoins- que siguen la cotización del dólar no tiene un precio de cierre -dado que el mercado cripto está abierto las 24 horas- cotiza, en promedio, a $287 para su compra y de $395 para su venta según los principales exchanges del país.

Dólar mayorista

En tanto, según lo relevado por el operador de cambio en PR, Gustavo Quintana, el dólar mayorista cerró a $ 157,72/157,92 por unidad, treinta y dos centavos arriba del cierre de ayer

https://twitter.com/guspaqui/status/1588231868209569793 Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el dólar mayorista acumula una suba de $ 1,90, el mismo registro en idéntico lapso de la semana anterior — Gustavo P Quintana (@guspaqui) November 3, 2022

image.png Gráfico elaborado por Christian Buteler

Reservas BCRA

De acuerdo con el operador de cambio en PR, Gustavo Quintana, hoy la entidad monetaria finalizó con ventas por US$ 84 millones. Con solo una rueda para finalizar, el Banco Central acumula en la semana con ventas por US$ 319 millones y en el mes -que empezó este martes- unos US$ 194 millones.

image.png Gráfico elaborado por Salvador Vitelli

