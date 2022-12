Dólar cripto: A cuánto cerró este jueves 1 de diciembre

El dólar cripto, que surge de adquirir criptomonedas estables -stablecoins- que siguen la cotización del dólar no tiene un precio de cierre -dado que el mercado cripto está abierto las 24 horas- cotiza, en promedio, a $308 para su compra y de $315 para su venta según los principales exchanges del país.

Dólar oficial: A cuánto cerró este jueves 1 de diciembre

El dólar oficial promedio finalizó la jornada a un precio de compra de $166,29 mientras que para su venta, la cifra asciende a $175,45.

Dólar solidario: A cuánto cerró este jueves 1 de diciembre

En cuanto al dólar solidario -o ahorro-, divisa que se compone del precio del dólar oficial sumado el 30% del denominado impuesto país y el 35% de Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, marca un precio de $287,51.

Dólar mayorista: A cuánto cerró este jueves 1 de diciembre

En tanto, según lo relevado por el operador de cambio en PR, Gustavo Quintana, el dólar mayorista cerró a $ 167,52/167,72 por unidad, cuarenta y cuatro centavos arriba del cierre de ayer

https://twitter.com/guspaqui/status/1598379536038694938 Con solo una rueda por delante para terminar esta semana, el tipo de cambio mayorista acumula una suba de $ 2,13 contra $ 2,41 de aumento final en la semana anterior — Gustavo P Quintana (@guspaqui) December 1, 2022

image.png Gráfico elaborado por Christian Buteler

Reservas BCRA

De acuerdo con el operador de cambio en PR, Gustavo Quintana, hoy la entidad monetaria finalizó con compras por unos US$ 5,8 millones. Con este resultado, en la semana acumula estos US$ 343,8 millones y el rojo del mes se acomoda ahora en unos US$ 643,2 millones.

image.png Gráfico: Salvador Vitelli

Más contenido en Urgente24

Escándalo y máxima tensión en Diputados: Gritos, cánticos y golpes

Tensión en Diputados: Moreau ratificada (sin quórum) y furia de JxC

Córdoba soltó a uno de los peores criminales de su historia

Absuelven por beneficio de la duda al novio de Pilar Riesco