Su liberación, anticipada por cierto, fue dictaminada por el juez de Ejecución 2 de Córdoba, Cristóbal Laje Ros, que estableció una reducción por buena conducta. En sus años tras las rejas del Penal de Máxima Seguridad de Bouwer, en Córdoba, Luzi se convirtió en pastor evangélico y aseguró haber cambiado por completo su vida.

Porteño Luzi.jpg Córdoba liberó a Luzi.

“Se ordenó la inmediata libertad de Martín Luzi a pesar de que el cuerpo de pericias psicológicas y forenses no lo permitía, veníamos peleando con la decisión un poco arcaica y un cuerpo de forenses que no entiende que la reinserción social pasa por otro camino, son estos los fundamentos que tuvo el juez de ejecución”, explicó la defensa a Radio Mitre. El ex presidiario tenía que cumplir hasta 2029.

Antes de su vida religiosa, Martín Luzi llevó una historia de maleante. Con todos los ribetes típicos de la delincuencia de fines de los 90’.

En sus comienzos en Córdoba, el “Porteño” lideró una banda de delincuentes que atemorizaba las casas de la Capital. Tiempo más tarde, cuando fue adquiriendo experiencia, se volcó a los secuestros extorsivos, una modalidad de delito con especial presencia a principios de los 2000.

Como costumbre, Martín Luzi elegía a sus víctimas en Córdoba, y luego se trasladaba a Buenos Aires para realizar la negociación desde allí. Por esto mismo, cuando ganó notoriedad delictiva, cayó preso en un peaje bonaerense en 2003.

Para ese entonces, el “Porteño” era el dueño del delito en Córdoba y fue declarado enemigo público número 1 por el entonces gobernador José Manuel de la Sota. Pero ese no fue su final delictivo.

El criminal se escapó de Bouwer dos años más tarde, desatando una serie de hechos de película. Con la complicidad de empleados de la cárcel, Luzi abandonó el penal sin tener que disparar su falsa arma de juguete ni una sola vez.

Allí comenzó una ardua búsqueda, que duró días. El delincuente fue encontrado, tiempo más tarde, en la Cordillera intentando cruzar a Chile.

Desde entonces, Luzi permaneció tras las rejas hasta que, el año pasado, la Justicia le concedió salidas transitorias. Al demostrar un correcto cumplimiento de las mismas, el beneficio avanzó a la ahora libertad condicional, algo a lo que ninguna de las víctimas se opuso.

