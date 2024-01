Dólar: cómo solicitar la devolución de percepciones a AFIP

image.png Dólar: ya se pueden pedir las devoluciones de percepciones en AFIP.

Solicitar la devolución a AFIP

Lo primero a tener en cuenta es que aquellos que pueden solicitar esta devolución ante AFIP son aquellos que no se encuentren inscriptos en Impuesto a las Ganancias, los que estén inscriptos en Impuesto a las Ganancias pero no en Bienes Personales, quienes no se encuentren inscriptos en Bienes Personales, trabajen en relación de dependencia y no sean pasibles de sufrir retenciones de Impuesto a las Ganancias y quienes trabajen en relación de dependencia y sean pasibles de sufrir retenciones por parte de su empleador.