En Santa Fe crece la desocupación y el trabajo en negro pica en punta

Genesini aseguró que no hay un rubro en particular que esté más golpeado, sino que en general "se ha dado una cuestión bastante transversal y todos los sectores están afectados por la retracción económica". A raíz de ello, trajo a colación la situación de Acindar, que Urgente24 sigue de cerca, y es una de la que más impacto negativo viene generando, junto a otras empresas grandes.

"La obra pública perdió muchos puestos de trabajo, pero en Santa Fe no se dio tanto. Por suerte tuvimos continuidad de obra pública provincial", manifestó.

No obstante, según Genesini, donde se dan las mayores desvinculaciones son en las empresas "más chicas" y las pymes. Sobre eso, profundizó: "Las empresas grandes hasta ahora vienen sorteando la situación en general con acuerdos en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo donde se suspende a los trabajadores y se les paga una suma no remunerativa que puede ser 80 o 100% del salario de bolsillo pero no se le pagan aportes, lo que reduce la masa salarial de las empresas".

image.png La caída del consumo es un duro golpe para las pymes.

El golpe al comercio y las consecuencias a un flojo contexto

Quien también brindó declaraciones al mismo medio fue, el secretario gremial del Cuec, Daniel Vásquez, que describió la situación como "preocupante" y señaló: "No escapamos de la situación de otros sectores". Sobre esa línea, añadió: "Nosotros dentro del gremio anotamos despidos todos los días, ya sea uno, dos; de forma presencial o por teléfono. Nos hacen la consulta sobre la liquidación y la indemnización que corresponde".

Además, remarcó que no puede dar un número exacto sobre la cantidad de despidos debido a que muchos directamente van al Ministerio de Trabajo, aunque lamentó que "la mayoría de los despidos se da en personas que tiene entre 35 y 45 años". No es lo mismo cuando se da en ciudadanos más jóvenes que tienen más facilidad para involucrarse al mercado laboral.

image.png Nación sigue apretando el acelerador.

Dentro del contexto, Vásquez comentó que "los supermercados no están teniendo gran rotación de trabajadores como antes" y sostuvo que cuando hay despidos "no toman gente nueva". En base a eso, reconoció que la oferta laboral está estancada y argumentó lo dicho por Genesini, sobre las pymes que no funcionan, los super que no venden al igual que lo hacían anteriormente y la rotación del personal está en stand by.

Por otro lado, fue consultado sobre las expectativas para lo que resta del año y, con flojo optimismo, respondió: "No tenemos expectativas de lo que va a pasar". Rápidamente apuntó contra el gobierno nacional bajo un repudio que es habitual: "Te dicen que la inflación está bajando pero no circula dinero. Entonces el empresario no sabe qué postura tomar. Nosotros lo que tratamos de hacer es decirle al empleado que vaya al sindicato a revisar la indemnización; tratamos de asesorarlos un poco para que no se sientan desprotegidos".

El secretario indicó que se está notando "un aumento muy considerable del trabajo en negro en todos los lugares. Antes teníamos al trabajador de media jornada. Hoy está completamente el trabajo no registrado".

