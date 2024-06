Riesgo de bochorno inconstitucional en Diputados con cómplices y piratas

Con la excusa "si no hay leyes fundacionales se cae el gobierno de Javier Milei" (¿tan débil es?), Diputados reclama la aprobación de un conjunto de propuestas, en muchos casos controversiales. Restituir Ganancias para la 4ta. Categoría ya se sabe que es una canallada por la que habrá que pedir que en 2025 no se vote a los diputados nacionales que otorguen su respaldo, en especial aquellos que antes votaron por la eliminación. Lo del RIGI es una tontería porque lo que no atrae hoy día a los inversionistas -excepto los de rubros extractivos, que seguirán con o sin RIGI- es el riesgo de default de los bonos argentinos en 2025, tal como lo delata el riesgo país ascendente. Pero como muchos tienen algo para 'cobrar' con la aprobación, ahí van los cómplices y los piratas -no es lo mismo-. De todos modos hay que insistir: algunos temas son temerarios.