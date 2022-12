Crece la apuesta de Sergio Massa por el plan energético

Plan Gas.Ar - Autoabastecimiento energético

La secretaria de Energía de la Nación dijo prever que para 2023, el Plan Gas posibilitará un ahorro de subsidios de US$ 2.200 millones, así como también un ahorro de divisas de US$ 3.500 millones. Por consiguiente, teniendo en cuenta todo el periodo de 2023 a 2028, el ahorro total alcanzará los US$ 46.500 millones.