¿Cómo se paga la guerra? Israel hacia un fuerte aumento de la presión tributaria

La Bolsa

Pero, pese a todo, los valores bursátiles suben en Israel. Y eso sucede en el marco de una inédita -para Israel- guerra de 354 días ya, y muchos más por venir. El índice de referencia TA-35 de la Bolsa de Tel Aviv ha subido un 10,6% desde el inicio de la guerra de Gaza, el 07/10/2023. Es más: desde los ataques con beepers o buscapersonas a Hezbollah y la posterior escalada en el Líbano, ha subido 1,5% ¿qué sucede?

Un broker bursátil al diario financiero Calcalist: "El mercado ve la escalada como una señal de que el fin está cerca y ha empezado a actuar en consecuencia".

"El fin está cerca":

¿Siempre la sociedad israelí supo que luego de Gaza era Líbano?

¿No se trataba de recuperar los rehenes, entonces?

En verdad, la afirmación es especulación 100%. A menudo los mercados operan así porque hay que mantener la ilusión / la cotización, que fabrica estabilidad, algo que impone ignorar la racionalidad de los datos 'duros'.

El riesgo más temido es que el conflicto con Hezbolá se convierta en una guerra regional, que todos saben que sería tan devastadora que la recuperación económica demoraría mucho en llegar. Sin embargo, hasta ahora, casi todos los actores implicados, incluido Irán, están haciendo todo lo posible por evitar la guerra a gran escala.

Amir-Yaron.jpg Amir Yaron, presidente del Banco de Israel.

El gasto público

De todos modos, el gasto en Defensa de Israel revirtió su baja y la tendencia es que se mantendrá elevado aún cuando llegue la tregua o la paz. Ni Hezbolá desaparecerá, ni Irán y tal vez ni siquiera Hamás.

El gasto militar de Israel ya ha alcanzado a 113.000 millones de shekels (US$ 30.000 millones) sin incluir las pérdidas de la economía. Los generales que integran el comité gubernamental que evalúa el gasto en defensa para la próxima década recomendará que se lo aumente 1,5 punto porcentual del PIB: 30.000 millones de shekels anuales (US$ 7.986 millones). El gobernador del Banco de Israel, Amir Yaron, ha hablado de unos 20.000 millones de shekels. El número final estará entre uno y otro monto.

¿Y cómo se pagan? No hay misterios ni magia:

Aumentando los impuestos,

recortando otros gastos gubernamentales, y/o

con deuda pública.

La deuda pública de Israel está ya al tope y por eso ocurrió una baja en su calificación crediticia por Moody's, Fitch y S&P. Esto reduce las opciones: impuestos más altos y menor gasto en otros ítems.

smotrich.jpg Bezalel Smotrich, ministro de Economía de Israel, incumplidor de los Pactos de Oslo desde mucho antes de 2023.

Los impuestos

El horno no está para bollos en Israel. Las manifestaciones frente a la casa de Netanyahu han sido reiteradas. Y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, también ha experimentado el enojo público. Por lo tanto, no es el momento de austeridad extrema.

Smotrich presentó un proyecto de Presupuesto 2025 con un déficit fiscal del 4% del PIB: 30.000 millones de shekels.

El proyecto no explicó cómo llegar al resultado. Sin embargo ahora se menciona, dice Haaretz, un incremento (encubierto) en el impuesto a la renta 2025-2027, la interrupción del aumento en las exenciones fiscales a las pensiones, un recargo tributario del 2% para los ricos (definidos como quienes ganan más de 721.000 shekels al año, equivalentes a US$ 192.000) y los turistas ya no estarán exentos del IVA, entre otras medidas.

Entonces, 1 año o más de

alta inflación (el estratega jefe del Banco Mizrahi Tefahot, Yonnie Fanning , describió el índice IPC de agosto como “inusualmente alto, desde un punto de vista histórico, lo que empuja la inflación muy por encima del rango objetivo del Banco de Israel”) y

, describió el índice IPC de agosto como “inusualmente alto, desde un punto de vista histórico, lo que empuja la inflación muy por encima del rango objetivo del Banco de Israel”) y tasas de interés reales positivas,

crecimiento económico más lento,

impuestos más altos y

menos servicios gubernamentales.

Esto se está reflejando en el mercado de bonos israelí: los inversores exigen tipos de interés más altos para la deuda gubernamental porque el gobierno ha estado emitiendo más bonos que nunca para cubrir déficits mayores. Así, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años ha aumentado del 4,1% en vísperas de la guerra de Gaza a cerca del 5,1% en la actualidad.

Urgente24 ha escrito ya en el pasado que la economía de Israel se complicará demasiado con una guerra más extensa. Pero Netanyahu y sus aliados han decidido asumir el riesgo. Veremos cómo pagan el costo.

--------------------------

