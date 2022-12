$404.062 x 312.864 = Claves de la actualización de Ganancias

Sergio Massa, ministro de Economía, recordó que más de 300.000 empleados formalizados serán beneficiarios de la nueva actualización del mínimo no imponible (4ta. Categoría del Impuesto a las Ganancias), vigente desde el 01/01/2023. Por lo tanto, con esa medida serán alcanzados por la no contribución al Fisco. Urgente24 insiste en que ningún salario debería ser alcanzado por Ganancias por el pago de la remuneración es la contraprestación por un servicio, y los altos ejecutivos, con elevados salarios, tienen otras formas de integración de su salario que les permite, de todos modos, encontrar alternativas. Por lo tanto, como medida general y concepto popular, el salario no alcanzado tiene grandes atractivos.