Midamos la euforia: ¿Nos vamos a creer lo de Italia?

Sí, ganamos la Finalissima a Italia y goleamos a Estonia pero... nuestro ego es tan grande que no podemos controlarlo. Odiamos que alguien discrepe con nuestra opinión de nosotros mismos. Somos increíbles. La pregunta formulada en el título del comentario no significa que no podamos lograr el objetivo que anhelamos, la Copa del Mundo Qatar 2022. Por supuesto que somos candidatos, tal como otros, pero no debemos creernos campeones antes de lograrlo. ¿Italia y Estonia nos dan medida de mucho?