Fútbol en USA: Sanciones de por vida para 4 entrenadores

Escándalo en el Fútbol de USA: Quiénes son los acusados

A la cabeza de las acusaciones se encuentra Paul Riley, exentrenador de los Portland Thorns, acusado por dos jugadoras de obligar a tener relaciones sexuales no consentidas a una de ellas y de acosar sexualmente a la otra. Él tambien es objeto de una investigación separada de US Soccer, dirigida por la ex fiscal general de EE. UU. Sally Yates.