image.png En medio del escándalo fraudulento con los árbitros, FC Barcelona igualó 2-2 con Manchester United este jueves (16/2).

"No es posible"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, anunció que Barcelona no tendrá sanciones deportivas por el 'caso Negreira' porque este ya prescribió.

"No es posible que existan sanciones disciplinarias deportivas, porque desde el 2018 al 2023 han pasado cinco años y este tipo de sanciones prescriben a los tres años desde que se han producido los hechos", anunció Tebas en un video oficial que publicó el propio dirigente.

Luego, continuó: "Otra cosa es en el ámbito de la jurisdicción penal, que ahora está la Fiscalía investigando los hechos sucedidos y si puede existir un posible delito de corrupción entre particulares en la version de amaño en el ámbito deportivo".

Asimismo, confirmó que desde LaLiga van "a esperar y a respetar la investigación si Fiscalía decide interponer la oportuna denuncia o querella".

Si hay una querella evidentemente nos tendremos que personar como acusación particular y no hay querella, el asunto quedará archivado, agregó Si hay una querella evidentemente nos tendremos que personar como acusación particular y no hay querella, el asunto quedará archivado, agregó

Por último, Tebas anunció que solicitarán que se investigue en el Comité de Arbitraje "si tuvo alguna interferencia o intervino el señor Negreira en alguna designación". Esta declaración de Tebas se relaciona con una estadística que este medio ofreció y que es ineludible en el caso querellante.

https://twitter.com/LaLigaCorp/status/1626210362625228801 Declaración de @tebasjavier, presidente de LaLiga, a raíz de las publicaciones sobre la relación entre Enríquez Negreira y el FC Barcelona: pic.twitter.com/eaeTIlMqBc — LaLiga Corporativo (@LaLigaCorp) February 16, 2023

La estadística que compromete al Barcelona

En el periodo 2016-2018, fecha en la que se habrían efectuado los pagos a José María Enríquez Negreira, el club catalán no sufrió ningún penal pitado en su contra.

Estuvo 76 fechas de la Primera División de España sin recibir penales en contra, lo cual se traduce en duelos a dos Ligas completas.

El último penal que había sido cobrado en contra del Barcelona en 2016, fue en un duelo jugado el 14 de febrero de ese mismo año entre los azulgranas y Celta de Vigo, cuyo marcador finalizó con un 6-1 a favor del equipo culé.

Más contenido en Urgente24

Clima hoy: alerta amarilla en la Costa Atlántica

Alberto Fernández terminado y bomba de humo misteriosa

Más China para Argentina: La automotriz que se instala

Qué puedo traer en la valija sin pagar impuestos aduaneros

Aerolínea low cost lanzó promoción de pasajes en cuotas