Canción Qatar 2022: Cuál es su significado y ¿Top 3?

El video publicado en la cuenta oficial de la FIFA en Youtube ya tiene 18 millones de visitas desde su publicación que data de hace 5 meses.

Es interpretado por la estrella estadounidense Trinidad Cardona -compositor-, el nigeriano nacido en los Estados Unidos, David Adedeji Adeleke, más conocido como Davido y la cantante qatarí Aisha.

Hayya Hayya (Better Together) | FIFA World Cup 2022™ Official Soundtrack

"Al reunir voces de América, África y Medio Oriente, esta canción simboliza cómo la música y el fútbol pueden unir al mundo", declaró la directora comercial de la FIFA, Kay Madati, y agregó:

Como parte de la estrategia musical renovada de la FIFA, la banda sonora compuesta por varias canciones acercará a los fanáticos apasionados al espíritu de la Copa Mundial de la FIFA como nunca antes Como parte de la estrategia musical renovada de la FIFA, la banda sonora compuesta por varias canciones acercará a los fanáticos apasionados al espíritu de la Copa Mundial de la FIFA como nunca antes

El formato pegadizo de la canción sumado a que no cansa oírla y el significado que oculta detrás de la letra son detalles que aportan valor agregado a un tema que podría estar en el Top 3 en la historia de los Mundiales, una elección claramente subjetiva según el gusto de cada persona.

Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya, Ha—

Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya, Ha—

Quiero recorrer el camino en cada calle

Quiero jugar con el mundo a mis pies

Pásate por todas las discotecas y no pierdas el ritmo, eh, eh

Quiero fiesta, fiesta ocho días a la semana

Lo prometo, lo prometo, te lo prometo ahora

Todo, todo va a salir bien

Cada mañana, no importa lo que pase

Lo prometo, lo prometo, te lo prometo ahora

Va a ser, va a quedarse

Cada mañana, no importa lo que pase

(Yo, yo, yo, yo, yo)

Sabes que estamos mejor juntos

(Yo, yo, yo, yo, yo)

No quiero esperar para siempre

(Yo, yo, yo, yo, yo)

Sabes que estamos mejor juntos

(Yo, yo, yo, yo, yo)

El momento es ahora o nunca

La vida puede tener altibajos, pero ¿qué puedes hacer, eh?

Navegamos a través de todo lo áspero y lo suave, sí

Tenemos ese rock and roll, ese ritmo y el blues, sí, sí

Nunca estoy triste si estoy rockeando contigo

Lo prometo, lo prometo, te lo prometo ahora

Todo, todo va a salir bien

Cada mañana, no importa lo que pase

Lo prometo, lo prometo, te lo prometo ahora

Va a ser, va a quedarse

Cada mañana, no importa lo que pase

(Yo, yo, yo, yo, yo)

Sabes que estamos mejor juntos

(Yo, yo, yo, yo, yo)

No quiero esperar para siempre

(Yo, yo, yo, yo, yo)

(Sabes que estamos mejor juntos)

(Yo, yo, yo, yo, yo)

El momento es ahora o nunca

Sí, puedes súbete a tu propia ola

(Sí, puedes montarlo de por vida)

Pero cada viaje es mejor

(Cuando tienes el amor de tu lado)

(Yo, yo, yo, yo, yo)

Sabes que estamos mejor juntos

(Yo, yo, yo, yo, yo)

No quiero esperar para siempre

(Yo, yo, yo, yo, yo)

(Sabes que estamos mejor juntos)

(Yo, yo, yo, yo, yo)

El momento es ahora o nunca

Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya, Ha—

Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya,

Live It Up - (Sub Español) - Canción Oficial Russia 2018 - Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi