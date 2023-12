Un olor nauseabundo invade Rosario y su causa es un misterio

image.png El frigorífico Swift, ubicado en el sur de Rosario, fue uno de los acusados de generar el olor, cuya fuente es un misterio. Foto: La Capital

Desde el municipio dijeron que todavía no tienen pistas sobre qué se trata, aunque no descartaron que se trata de una emanación de alguna fábrica del Cordón Industrial, sobre todo teniendo en cuenta que Rosario no fue la única localidad afectada.