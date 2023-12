Un pitbull escapó y atacó a dos niños en Santa Fe

Pitbull, una raza en la mira

Con respecto a los datos que aportaron los testimonios, indicaron que los hermanos iban caminando por la vereda junto a su madre cuando el perro corrió hacia ellos y atacó a la menor.

Ante esa tensa situación, el nene salió a defender a su familiar y también fue víctima. Sin embargo, vecinos de la zona y el dueño del pitbull intervinieron rápidamente y lograron controlarlo.

En base a las heridas, los menores fueron trasladados en la ambulancia hasta el hospital de Niños Orlando Alassia, donde allí recibieron curaciones por parte del personal médico, que comprobó que esas lesiones no fueron de consideración.

image.png Allí fueron trasladados los niños.

No obstante, el padre humano del pitbull señaló ante los agentes de la comisaría y del Comando Radioeléctrico, que su perro se fugó de su casa producto de un descuido y su declaración fue comunicado al Ministerio Público de la Acusación.

Este no es el primer caso que ocurre en el año ya que también se dieron otros de menor y mayor medida que pusieron bajo la lupa a los dueños y cuidadores de esta raza.

Un descuido que generó desesperación

Al día siguiente de lo que había pasado, los padres de los pequeños dialogaron con el medio santafesino "AIRE" y comentaron los momentos de tensión y miedo por el que tuvieron que atravesar.

Por un lado, Ignacio, el papá de los chicos, contó que "Fue un susto enorme. Fueron 5 o 10 minutos de desesperación. Justo pasaron por ahí, hubo un descuido porque el nene de ellos abrió la puerta y salió el perro. Apenas salió, atacó a los chicos".

En esa misma línea, precisó: "No vi mucho porque venía de trabajar. Vi la sangre de mis dos chicos y me agarró una desesperación. No había visto nada. Cuando llego a la esquina de mi casa veo una ambulancia y un patrullero. Después los veo a mis hijos en la ambulancia, ensangrentados. Pero ya los habían curado".

Por el otro, habló Marianela, la madre que presenció el hecho y detalló que "Fue cuestión de segundos. Íbamos con la nena en el coche, sentada pero sin atar. El perro salió y quiso atacar a mi hijo del medio, pero logró zafar. Entonces el perro empezó a rodearnos y atacó al más grande por la espalda y después se fue para donde estaba la nena. A la nena la arrancó del coche mordiéndole la pierna".

image.png Así quedó la pierna de la nena. (Fuente: AIRE)

Asimismo, señaló que en el momento "estaba la dueña tratando de sacar al perro cuando atacó al más grande, pero no podía sacarlo" y continuó: "Cuando el perro arranca a la nena del coche las dos nos tiramos encima y les metimos las manos para abrir la mandíbula. Por suerte, el no apretó ni arrancó, sólo mordió".

En cuanto a los dueños del pitbull, Ignacio expresó que "es conocido, es un amigo. Estuvimos dos horas en la comisaría y me decía que el perro está criado con chicos. Tiene un nene de ocho y uno de dos. Van a su casa los chicos de fútbol. Está criado con criaturas. No sé qué pudo haber pasado. Yo trataba de calmarlo porque me pedía perdón llorando".

Por último, ambos reconocieron que "Es un perro de familia. Son buena agente. Estaban desesperados. Me pedían perdón arrodillados. Fue angustiante para las dos partes". "Es un perro súper cuidado. Le pudo haber pasado a cualquiera", concluyeron.

