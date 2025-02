Un asesor de Sturzenegger llamó a que la oposición "boche" a Lijo y García-Mansilla

La advertencia tiene su peso específico dado que, con mensajes parecidos, el tuitero anticipó la suerte sellada de otros funcionarios echados del Gobierno, como Fernando Villela (Agricultura) Julio Garro (Deportes).

Pero Llach, tal vez por contar con el respaldo de Sturzenegger, no arrugó. "Primero: no me rompas los huevos que estoy viendo Riestra-Central. segundo: opino lo que me chifla el moño. Fuerte abrazo!", le contestó a Parisini.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lucasllach/status/1889789283822616992&partner=&hide_thread=false primero: no me rompas los huevos que estoy viendo riestra-central. segundo: opino lo que me chifla el moño. Fuerte abrazo! — lucas llach (@lucasllach) February 12, 2025

En este marco aparece una fuerte diferenciación de Llach de una de las decisiones más polémicas de Javier Milei de los últimos días: la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema.

El Gobierno, después de casi un año, no consiguió que el Senado prestara su acuerdo para que sus nominados asuman como jueces del máximo tribunal. Así, aprovechó el breve receso en la actividad parlamentaria, de apenas una semana, para nombrarlos en comisión mediante un decreto.

Llach advirtió sobre las consecuencias institucionales de una medida como esa y llamó a que la oposición a "bochar" a los "nuevos supremos" (en rigor, sólo García-Mansilla tomó posesión, luego de su jura este jueves).

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lucasllach/status/1895166694097563655&partner=&hide_thread=false Si la oposición no patalea de verdad y no bocha a los nuevos supremos en el Senado es que el Tongolijo es universal. Si la Corte acepta que los miembros sean designados en vacaciones por decreto, no veo cómo un gobierno futuro va a tener incentivos a pasar por el Senado. — lucas llach (@lucasllach) February 27, 2025

"Si la oposición no patalea de verdad y no bocha a los nuevos supremos en el Senado es que el Tongolijo es universal", tuiteó y advirtió que si la Corte acepta que "los miembros sean designados en vacaciones por decreto, no veo cómo un gobierno futuro va a tener incentivos a pasar por el Senado".

Llach pareció atender la excepción de la vacante provocada por la jubilación de Juan Carlos Maqueda durante el receso, condición que habilita el nombramiento por decreto. Pero al mismo tiempo, opinó que "la Constitución no puede prever todo".

"La república es también un conjunto de buenas costumbres. ¿Se acuerdan de las "candidaturas testimoniales" (N. de la R: las postulaciones impulsadas por Néstor Kirchner que anticipaban la no asunción de los diputados electos) Eran constitucionales", agregó.

"Y de paso: si toda la casta deja pasar las nominaciones por decreto del 40% de la Corte Suprema a un gobierno con 20% de diputados y 10% se senadores es para reescribir El Príncipe, starring el mago del Kremlin (en alusión a Santiago Caputo) como Macchiavelo y Milei como Lorenzo II de Médici", comenta para concluir.

Se espera la respuesta de los trolls libertarios.

