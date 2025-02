Exdirector del FMI: "Trump no está ayudando a Milei" y el Fondo exige sacar el cepo

Luego, Loser planteó otras dificultades para Javier Milei: que el FMI no le prestaría una suma importante, principalmente porque no quiere que vuelve a ocurrir lo que pasó con Mauricio Macri cuando Luis Caputo también era ministro y el préstamo récord terminó abonando la fuga de divisas y para intervenir en el mercado cambiario: “aunque también el Fondo puede tener paciencia (sobre el mercado cambiario), y dos cosas respecto del dinero. Uno, que el Fondo no quiere que se usen las reservas o lo que le va a prestar para intervenir en el mercado y mantener la diferencia entre el tipo de cambio oficial y los financieros en un rango muy estrecho. Y, por otro lado, que no le quiere dar la cantidad grande de una sola vez ”.