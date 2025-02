Maqueda: "es horrible la actitud de Milei quien a 3 días de las ordinarias decide nombramientos"

Me pareció horrible el decreto de Milei nombrando ministros por decreto a horas del inicio de las sesiones ordinarias. Me pareció horrible el decreto de Milei nombrando ministros por decreto a horas del inicio de las sesiones ordinarias.

El ex juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, rechazó el nombramiento en comisión de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla por parte de Javier Milei.



Feroces críticas de Juan Carlos Maqueda a la política exterior de Milei

"El seguidismo del presidente Milei al presidente de Estados Unidos Donald Trump nos deja como país sin polìtica internacional, Es horrorosa nuestra posición sobre la guerra de Ucrania, una nación que ha sido invadida".

A continuación, ante un casi atónito Joaquín Morales Solá, el constitucionalista siguió con sus críticas demoledoras hacia la Casa Rosada.

Vivimos una muy baja calidad institucional: existen abusos de los vetos y no se aprueba el presupuesto nacional, como manda la Constitución. No se puede gobernar asì, son jugarretas de corto plazo

"Hay un abuso del presidente de un lenguaje descalificador a propios y ajenos que no es compatible con la democracia. Cuando la violencia empieza por la vía del maltrato personal se termina como uno no hubiera imaginado. No podemos calificar a los legisladores de ratas. Està faltando un espíritu democrático para ir a consensuar".

La Corte Suprema pondrá en el freezer a Ariel Lijo

El máximo tribunal de justicia aplazó una semana la definición sobre la toma de juramento del controvertido juez federal.

En el Cuarto Piso del Palacio de Tribunales se recibió el expediente de la Cámara Federal que le hizo lugar al pedido de licencia del juez; la administración de Milei reclama que el magistrado asuma antes del sábado pero será imposible.

