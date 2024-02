Sin Impuesto PAIS, Guillermo Francos promete pacto fiscal a los gobernadores

Además, confirmó que el Ejecutivo continuaba en conversación con legisladores y gobernadores, mientras se desarrolla el debate de la Ley de Bases en la Cámara de Diputados.

“Siempre que hay una ley de esta envergadura se mantienen conversaciones sobre cada artículo y aspectos que deben modificarse. Es natural que cada uno de los representantes quiera expresarse. No me preocupa que haya muchos oradores, quizás uno debería pensar si no tenemos un Congreso demasiado grande", sostuvo.

En esta línea, el ministro del Interior aseguró que "no es importante" cuantos artículos se sacaron de la ley sino "cuales son las normas más importantes".

"Lo importante es que la parte central de la ley le dé elementos al Presidente para poder gestionar esta crisis de forma mas rápida", aseveró.

Guillermo Francos y una “reunión desordenada”

Guillermo Francos habló de la polémica por el Impuesto PAIS a raíz de una reunión que mantuvo días atrás en la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde un grupo de gobernadores dejaron trascender la propuesta de coparticipar una parte del Impuesto PAIS y que él negó que se haya discutido.

Francos aclaró que, si bien se charló el tema, no será llevado a cabo: “En una reunión desordenada con gobernadores y diputados se conversó sobre algunos aspectos de la ley que les generaba cuestionamientos, y ellos plantearon coparticipar el Impuesto PAIS. El 70% va al Tesoro nacional y el otro 30% tiene fines específicos. Algunos pidieron que ese 30% vaya para obras en las provincias”.

“Me comprometí a consultarlo con el presidente, pero de ninguna manera puedo aceptarlo por mí mismo. Él y el ministro de Economía fueron claros en que es una medida que no se tomará”, confirmó.

“Coimeros”

Por último, Francos fue consultado sobre las acusaciones de Milei a algunos legisladores que tildó de ‘coimeros’.

“Si efectivamente la hizo el Presidente en esos términos, es una apreciación personal de cómo se juegan intereses; cada vez que hay un debate que abarca distintos intereses económicos se generan posiciones encontradas y el Presidente habrá hecho esta apreciación por algún motivo en particular que no puedo yo... que no conozco el motivo, si es que hizo esa declaración, si la motivó la discusión, el debate, la demora o si es por alguna información concreta”, contestó Francos.

