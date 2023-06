Sergio Massa derramó elogios, pero recomendó generar dólares

Luego resaltó el trabajo de ese empresario en contraposición "de aquellos que hacen derrotismo permanente y hablan de los fracasos de la Argentina".

Massa subrayó además que cuando el Estado y el sector privado "planifican juntos, pueden generar empleo, desarrollo e inversión".

En ese sentido, dijo que los "buenos salarios sostienen el nivel de consumo, en un país que se sostiene con consumo, inversión y exportaciones, que se reflejan en SICSA", la empresa que administra la cadena de supermercados.

Confesión

Por otra parte, el ministro confesó que cuando le plantearon ocupar su cargo llamó a varios empresarios para pedirle opinión, entre ellos a Alfredo Coto.

"Me dijo (por Coto) ni en pedo, ni se te ocurra, pensá en tu familia. Pero después me llamó por teléfono y me dijo que reconocía la valentía" de ocupar el ministerio completó Massa

Por último, reconoció el "buen comportamiento" que viene teniendo el sector supermercadista para cumplir con el programa Precios Justos.

Y ya que estamos con precios recordamos que, más temprano, publicamos un amplio análisis sobre el tema. Les dejamos el link donde mostramos que Coto sigue con ventajas sobre sus competidores.

