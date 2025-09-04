urgente24
Senado: Milei ante un histórico rechazo a un veto presidencial, límite a los DNU y los audios de Karina

Foto: NA.
Sesión con derrota cantada para el Gobierno en el Senado mientras Milei está de viaje. Además de Discapacidad la oposición busca limitar el uso de los DNU.

4 de septiembre de 2025 - 11:03

EN VIVO

Javier Milei estará en USA cuando el Senado le aseste una nueva derrota legislativa esta vez con el rechazo al veto a la emergencia en discapacidad. El segundo golpe vendría por la modificación al régimen de los DNU que impulsa el kirchnerismo en una flagrante contradicción ya que la normativa actual fue idea de Cristina Kirchner cuyos legisladores resistieron en su momento una reforma con similares restricciones como las que ahora se apuran a aprobar. Luego, la interpelación a Karina Milei no se incluyó en el temario de la sesión ni se mencionó en Labor Parlamentaria, pero eso no quita que algún senador pueda pedir el tratamiento sobre tablas, para lo cual se necesitan dos tercios, número no asegurado. Se descuenta que la hermana presidencial estará en algunas cuestiones de privilegio.

Bienvenidos al VIVO de Urgente24 de la sesión del Senado.

Embed - SESIÓN 04-09-25

Terminaron las cuestiones de privilegio y arranca el debate por la emergencia en discapacidad

Pasadas las 12.30 del mediodía de este jueves, arrancó el debate para rechazar el veto presidencial contra la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Hay 29 senadores anotados como oradores. Acordaron exponer 7 minutos cada uno.

Oradores Discapacidad 1.1

El senador Paoltrini volvió a pedir por la intervención de Formosa

El senador por Formosa, Francisco Paoltroni, pidió al Estado que se intervenga su provincia: "Ayer se votó una reforma, burlándose de todos los formosenos, que dice que el gobernador Insfrán podrá volver a presentarse a un nuevo mandato, siendo la vez número 11, 44 años en el poder ejecutivo provincial".

"Insisto sobre los personajes que están atrás de todas estas maniobras. Gildo Insfrán burla la Constitución una y otra vez incansablemente. Insisto que esto no es algo menor e insisto con la pronta intervención de Formosa para reinstaurar el sistema republicano", pidió.

image
Carolina Losada se puso del lado del periodismo y le suelta la mano a Milei

La senadora nacional Carolina Losada, pidió respetar principios que son "innegociables", y en ese sentido pidió que se garantice "la libertad de expresión".

A pesar de tener buen vínculo con Javier Milei, la denuncia del Gobierno y la censura previa al periodismo en torno a los audios que involucran a la hermana del presidente, fue un quiebre para Losada, que dejó clara su postura en la sesión de este jueves 04/09:

"Cuando se calla a un periodista no solo se calla a un periodista, sino que se calla a la sociedad entera. El periodismo incomoda, sino es propaganda. Y la propaganda lejos de informar, lo que hace es manipular", dijo.

"La sociedad entera tiene derecho a informarse a través de periodistas... La sociedad necesita tomar decisiones en base a la libertad de expresión", reiteró.

image
José Mayans: "Bullrich tiene que explicar esta denuncia falsa; es una tomada de pelo"

El senador José Mayans pidió a sus pares y a los diputados nacionales "no mirar para otro lado" y citar a la ministra Patricia Bullrich por la denuncia realizada a Carnaval Streaming tras la filtración de los audios que involucran a Karina Milei.

"Bullrich tiene que explicar este disparatado acto y falsa denuncia, poniendo en alerta a todo el sistema de seguridad nacional e insultado la inteligencia de la gente... En estos momentos con los problemas que hay en Ucrania o Palestina, se toma su tiempo Putin para saber qué hizo Karina con su 3%. Una tomada de pelo para la política internacional argentina, esto es una cosa que no tiene nombre", disparó.

Por otro lado, también pidió que den explicaciones ante al Congreso Nacional la secretaria de la presidencia, Karina Milei y su mano derecha, Eduardo Lule Menem.

"Nosotros tenemos que citar a Bullrich y que dé explicaciones. También a Karina Milei y por supuesto, a Lule Menem, él también tiene que venir a explicar acá, que es empleado de acá del Senado hace 40 años; más casta imposible", sentenció.

image
Martín Lousteau chicaneó al Gobierno en medio del escándalo de los audios de Karina Milei

El senador nacional Martín Lousteau ironizó y chicaneó al Gobierno por la "ridícula denuncia" que realizó la ministra Patricia Bullrich en contra del streaming Carnaval.

"No tienen ninguna prueba, incluso la denuncia habla de 'versiones'", sentenció.

En ese sentido, disparó contra Patricia Bullrich y aseguró: "Ellos pretenden que hay que creer esa ridícula historia (de la inteligencia rusa y venezolana) que se inventaron", sentenció.

Por otro lado, habló de la presunta corrupción en ANDIS y disparó concretamente contra Karina Milei. Además cuestionó el accionar del Gobierno, que aseguró que "mienten". "En vez de poner la lupa en las supuestas coimas, están atacando a la persona que dice que hay coimas... y ahora no denuncian Spagnolo porque el Gobierno tiene miedo que Spagnuolo se convierta en un testigo protegido", agregó.

"Cuando el presidente insulta a un niño autista de 12 años (Ian Moche) es libertad de expresión... Cuando el periodismo muestra un posible entramado de corrupción que involucra al Gobierno es una conspiración internacional de dimensiones monumentales. Alguien se da cuenta del disparate que es esto", sentenció.

image
La oposición defiende a los periodistas: "La libertad de expresión no es un favor que concede el poder de turno"

Al arranque de la sesión (cuestiones de privilegio), la senadora Carolina Moisés criticó duramente al Gobierno tras la "censura previa" que aplicó la Justicia al periodismo respecto de los audios que involucran a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

"No hay violencia más grande que el de silenciar a una persona", disparó. Y aseguró que el Gobierno pone en riesgo los valores que el Senado "debe resguardar".

La legisladora nacional hizo un repaso de los nombres de los periodistas que tienen denuncias por parte de Javier Milei, como Jorge Rial, Mauro de Federico y Fabián Doman.

"No es correcto que el presidente de la nación y la ministra de seguridad planteen una posibilidad como esta (allanamientos) solo para tapar un presunto hecho de corrupción por parte de una funcionaria pública (Karina Milei)".

"No le tenemos miedo a Milei", sentenció.

image
Arrancó la sesión en el Senado: todo listo para otro golpe político a Milei

El oficialismo vuelve a quedar contra las cuerdas en el Congreso. Pasadas las 11:10 AM de este jueves, el Senado inició una sesión clave que podría marcar un hecho inédito en más de dos décadas: el rechazo de un veto presidencial. El centro del debate es la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que ya había sido aprobada por unanimidad en la Cámara alta y que, todo indica, volverá a imponerse pese a la resistencia libertaria.

La situación es delicada para Javier Milei, que sigue en Estados Unidos y dejó la presidencia provisional en manos de Victoria Villarruel. La sesión, presidida por Bartolomé Abdala, comenzó con un clima adverso para La Libertad Avanza, que no cuenta con los números para sostener el veto.

La señal ya la había dado Diputados el 20 de agosto: 172 legisladores votaron por la insistencia en la ley, contra apenas 73 rechazos y 2 abstenciones. El antecedente en el Senado tampoco deja margen: el 10 de julio el proyecto fue aprobado con 56 votos a favor y ninguno en contra.

Un temario incómodo para el oficialismo

El primer tema a tratar es la insistencia con la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero no será el único dolor de cabeza para el Gobierno. El segundo punto de la agenda es la reforma al Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), un proyecto impulsado por la oposición que busca limitar la práctica de los “mega decretos” como el DNU 70/2023, con el que Milei inició su gestión.

La propuesta incluye la incorporación del artículo 1 bis a la Ley 26.122, que establece que cada DNU deberá versar sobre una única materia para garantizar un tratamiento individual en el Congreso. También incorpora el artículo 21 bis, que habilita a ambas Cámaras a tratar los decretos aun en receso parlamentario.

Más adelante, los senadores debatirán una modificación al régimen de retiro anticipado para el personal temporario del propio Senado con más de seis años de antigüedad. El cierre quedará reservado a convenios internacionales con Francia y Austria para evitar la doble imposición tributaria y reforzar la cooperación fiscal.

Lo que quedó afuera

El pedido de Unión por la Patria para interpelar a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y figura central en el armado político libertario, finalmente no fue incluido en el temario de la sesión.

Con este escenario, el Senado se encamina a dejar expuesto al oficialismo en un nuevo traspié parlamentario. Y si el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad es rechazado, Milei quedará frente a un hecho histórico: sería la primera vez en 22 años que el Congreso desoye de manera tan contundente a un presidente.

image
En la previa, el kirchnerismo saborea la victoria

La oposición descuenta que tendrá los votos para rechazar el veto a la emergencia en discapacidad. Cabe recordar que en julio pasado el proyecto logró 55 votos afirmativos, superando ampliamente los dos tercios (48) que se necesitan ahora para dejar firma la insistencia ya que Diputados hizo lo propio.

