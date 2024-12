Ranking Forbes: Messi, el único deportista que entró entre los 50 argentinos más ricos.

Los US$ 78.000 millones representa un 68% más que en la última edición del ranking realizado por Forbes en 2020. En 2019, el top 50 de las familias más acaudaladas registró US$ 46.440 millones, pero en esta edición se recuperaron y superaron a los datos del 2018, cuando acumulaban US$ 70.000 millones de patrimonio.