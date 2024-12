Aerolíneas Argentinas: ¿Otro acuerdo entre libertarios y la oposición K?

Lo primero radica en que el macrismo al menos en el sector aéreo del transporte tiene la puerta más que cerrada, Mauricio Macri hace poco tiempo atrás pidió por Guillo Dietrich y desde el Gobierno le dijeron NO. Lo segundo se fundamentaría en un acuerdo político extra e intra aeronáutico entre el oficialismo y la oposición Kirchnerista/Cristinista.

¿Cómo pudo ser? Instantáneo obviamente que no hay nada en la vida y en las variables que cuento en el segundo párrafo de esta nota tampoco. Hay que volar en el tiempo unos años hacia atrás y hacer foco en los años 2017/2018 para comprender y conocer el inicio de un proceso que lleva casi 7 años.

La puerta cerrada

Años 2017/2018. Nacía la era de la revolución de los aviones en la gestión Dietrich al frente del Ministerio de Transporte con la llegada de Avianca Argentina pero al arribar Flybondi al mercado doméstico por temas judiciales vinculados al apellido Macri tras la venta de MacAir Jet al Grupo Avianca, sobrevino la traición. La niña bonita de Guillo por orden de sus jefes debía ser la low cost “la libertad de volar” y que Avianca Argentina se arregle sola si puede.

Con ello Carlos Colunga ejecutivo de Avian –Avianca Arg-, padre de Diego Colunga y desde siempre mano derecha de Franco Macri –padre de Mauricio-en el sector aéreo, y su equipo de trabajo comenzaron a transitar un tiempo turbulento y de trato desigual desde el Gobierno de Macri respecto a sus competidores directos, lo que derivó en el cierre virtual de un muy buen proyecto aerocomercial por el avión elegido para el modelo de aerolínea alimentadora que solo voló durante algo más de un año.

Años 2019/2020. Durante aquellos años además, el Macrismo en el sector del transporte aéreo tenía en su radar y como objetivo sin hacerlo público, quedarse con la concesión de un gran número de aeropuertos apenas tuviera oportunidad de ir por ese negocio.

El plan consistía en que si la fórmula presidencial Mauricio Macri/ Miguel Picheto ganaba las elecciones del 2019, podían capturar para sí, el negocio aeroportuario dado que la concesión de Aeropuertos Argentina 2000 vencía durante el 2020. La jugada no fue posible porque las elecciones Macri las perdió.

Pero la cosa no termino ahí, dado que en simultaneo aquella intención entonces frustrada de quedarse con el negocio aeroportuario dejo una huella imborrable en la industria, una cruz que al día de hoy ni Mauricio ni Guillo pueden levantar, dado que el Gobierno de Alberto, Cristina y Massa –Unión por la Patria- renovó la concesión de Aeropuertos Argentina 2000 hasta el año 2038 al finalizar el 2020 en plena pandemia.

Acuerdo político

Año 2024. Que el ex Presidente Macri y Guillermo Dietrcih desfilaran por algunos medios de comunicación diciendo lo que había que hacer con Aerolíneas Argentinas durante el conflicto que acaba de finalizar, como si ellos no hubieran estado en la gestión durante 4 años, obedecía a una sola razón. Quieren volver. El Gobierno ya les dijo que no pero seguramente seguirán insistiendo en cada oportunidad que tengan.

Por fuera de lo aeronáutico la realidad política nacional hoy está marcada por una polarización Milei versus Cristina, y en primer término no importa si esto gusta o no gusta; esta nueva rivalidad marca y orienta muchas cosas de la vida nacional entre ellas algunas variables del sector aerocomercial.

Podrá resultar rebuscado, loco, inmoral, cómico, triste, extraño y no sé cuántas cosas más, pero esa rivalidad, según la información conseguida y chequeada con tres fuentes distintas contemplaría el acuerdo sin papeles entre el Gobierno y el Kirchnerismo/Cristinismo, para que el Macrismo no pueda entrar en las alas de Aerolíneas Argentinas.

¿Y que tendría que ver Diego Colunga, hijo de Carlos en todo esto? La respuesta es… todo. (...)".

-----------------------------

