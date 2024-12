"Estamos convencidos de la veracidad de la amenaza: tenemos datos sobre voces y procedencias"

"Ahora, serán las fuerzas federales las que tomarán a los presos más peligrosos de todo el país porque debemos liberar de algunas responsabilidades a las policías provinciales".

Hicieron la amenaza con armas de guerra. pic.twitter.com/40qplDpOGK — Mundo Poder (@MundoPoder_) December 2, 2024

Bullrich y la situación de la provincia de Santa Fe

"A pesar del video, tenemos el control en Rosario de la situación. El último hecho trágico fue el crimen del jefe de la barra brava de Central, pero luego no ocurrió nada grave".

image.png Santa Fe bajo amenaza: Maximiliano Pullaro, gobernador, y Gisella Scaglia, vicegobernadora

Con respecto a la custodia de varios efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que tiene la ex diputada Elisa Carriò, dijo:

“Cuando dejé de ser diputada, devolví la custodia que tenía. No me parecía bien mantener efectivos que me cuidaran”.

Finalmente, adelantó cuáles serán los temas más importantes que el Poder Ejecutivo Nacional incorporará en las sesiones extraordinarias del parlamento:

De acuerdo a lo conversado en el gabinete, estarán todos los proyectos que sumen seguridad a la población: reiterancia, legítima defensa, regularización de armas, edad de imputabilidad juvenil y ley anti mafia.